Compromís llevará al Defensor del Pueblo la ley de acompañamiento por "atentar contra los derechos de los valencianos"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, durante una entrevista concedida a Europa Press, a 15 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha avanzado que la coalición llevará al Defensor del Pueblo la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, por "atentar contra los derechos básicos de los valencianos" con ejemplos como "la policía educativa que pretende instaurar el PP en las aulas, la desprotección de la infancia y el ataque a los derechos LGTBI".

Aunque en un primer momento ha hablado de un "recurso de inconstitucionalidad", el portavoz de la coalición en el parlamento valenciano ha precisado que la coalición vehiculará primero la denuncia mediante el Defensor del Pueblo.

Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a los medios, en las que ha fijado los dos "objetivos fundamentales" de la coalición para el nuevo curso político que ahora comienza: "Seguir combatiendo este desgobierno de la vergüenza del PP y de Vox y construir una alternativa para volver a gobernar nuestra comunidad autónoma".

Sobre el pasado curso, Baldoví ha señalado que ha sido el de "la constatación de recortes en educación, sanidad y emergencias" y ha sostenido que se ha podido comprobar "lamentablemente" durante el verano. También ha sido el año, ha incidido, en que "se ha seguido manteniendo la protección" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "por parte del Partido Popular y de Vox" y se han eliminado "consensos básicos" en Les Corts y la política valenciana.

Frente a ello, ha reivindicado que el pueblo valenciano "ha estado a la altura" como ha demostrado tras la dana del 29 de octubre de 2024 ante "un gobierno que no ha sido merecedor de su confianza". Por tanto, ha afirmado que Compromís quiere "devolver la dignidad y construir esa nueva alternativa".

LA "POLICÍA EDUCATIVA", LA INFANCIA Y EL COLECTIVO LGTBI

En este marco, Baldoví ha desgranado tres líneas que la coalición trabajará durante los próximos meses. El primero de ellos es "un recurso de inconstitucionalidad" a la ley de acompañamiento por "atentar contra los derechos constitucionales de los valencianos y las valencianas". Como ejemplos de ello ha puesto "la policía educativa que pretende instaurar el PP en las aulas, la desprotección de la infancia y el ataque a los derechos del colectivo LGTBI" al intentar "quitar cualquier referencia" al mismo.

Ante esta situación, ha concretado que la coalición "promoverá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a esa ley de medidas que ataca derechos básicos de valencianos y valencianas".

UNIDAD VALENCIANA DE EMERGENCIAS Y CUERPO ÚNICO DE BOMBEROS

Por otro lado, sobre la gestión de emergencias, el síndic de Compromís ha lamentado que los incendios que han afectado a la Comunitat Valenciana durante el verano hayan "demostrado que teníamos un gobierno que rebajó el dinero destinado a prevención y extinción" y dedicó el mismo "a los espectáculos taurinos", ha criticado.

Baldoví ha considerado que ha quedado "suficientemente claro que necesitamos una nueva Unidad Valenciana de Emergencias y un cuerpo único de Bomberos" y ejemplo de ello es que con el incendio de El Saler (València) se ha tenido que pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a tener "un parque de Bomberos al lado".

"Esto demuestra que este gobierno no tiene un modelo de emergencias, está totalmente superado y, por tanto, nosotros hemos de construir ese nuevo modelo de emergencias blindando y aumentando las partidas dedicadas a prevención y extinción de incendios", ha detallado.

VIVIENDA

En tercer lugar, Joan Baldoví ha señalado que el verano también ha demostrado "por dónde van el PP y Vox" en materia de vivienda: "Han aumentado un 7% el precio de la vivienda de protección oficial y por ahí no pueden ir". A su juicio, el modelo de ambos partidos es lo que ha ocurrido en Alicante con la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) a cargos del PP.

"No han ido justamente a las personas que las necesitan y no podemos seguir dedicando recursos públicos a viviendas de protección oficial para que vayan a personas que no las necesitan", ha reivindicado el síndic de Compromís en Les Corts, que ha insistido en la necesidad de "blindar con perpetuidad" que las VPP lo sean para siempre y se adjudiquen "entre aquellas personas que cumplen los requisitos".