Compromís tras los mensajes de Pradas con Mazón y Cuenca el 29O: "Todos sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, demuestran que "su negligencia fue aún más grave de lo que pensábamos".

"Todos sabían lo que estaba pasando y no solo no hicieron nada, sino que frenaron medidas absolutamente necesarias y urgentes", ha expresado en declaraciones remitidas por los medios tras conocer que los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de la Generalitat y la exconsellera el día de la dana.

En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Tras conocer estos mensajes, el síndic de Compromís en Les Corts ha exigido al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que reclame el acta de diputado a Carlos Mazón porque, según le ha advertido, "mantener a ese personaje tan nefasto en su grupo parlamentario es un insulto a las víctimas y al conjunto del pueblo valenciano". "Mazón, ni un día más en Les Corts Valencianes", ha proclamado.