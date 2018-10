Compromís per València elige a su comité de campaña para "demostrar el buen trabajo hecho" de cara a las municipales

COMPROMÍS PER VALÈNCIA

Publicado 20/10/2018 16:07:57 CET

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Compromís per València ha escogido el comité de campaña que desde este sábado empieza a planificar la estrategia de cara a las próximas elecciones. Amadeu Mezquida, quien ya coordinó la campaña de 2015, será el director de una campaña que "trabajará para demostrar el buen trabajo hecho al frente del Ayuntamiento de València, con Joan Ribó como alcalde", según ha expresado el portavoz del Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento, Pere Fuset en un comunicado.

Fuset ha subrayado la "renovada ilusión" con que la coalición se presenta a estas elecciones para "revalidar un gobierno de progreso, en el que Compromís se ha destacado por haber dicho claramente y públicamente que apuesta para reeditar, porque es bueno para València, frente a las opciones de derecha que representan más del mismo".

Compromís per València continuará con su "exitosa estrategia seguida hasta ahora: recorrer los barrios", ha asegurado Fuset. Así, el alcalde Joan Ribó, y los concejales de la coalición explicarán a la ciudadanía la gestión realizada hasta el momento y las propuestas para los próximos años.

El siguiente de estos actos se celebrará el próximo sábado, 27 de octubre, a las 11.00 horas de la mañana en Benimàmet, donde estará presente Ribó. Además, y en paralelo, la coalición comienza ya los encuentros ciudadanos para la elaboración del Programa de Gobierno Coparticipado.

Según aseguran desde la coalición, la estrategia de Compromís per València es "de largo recorrido". De hecho, antes del pasado verano ya se hicieron 13 actos diferentes en seis barrios de la ciudad: actos en plazas y parques que son el marco de proximidad que lidera la coalición.

'VALÈNCIA, EL CAMBIO NO PARA'

La campaña electoral de Compromís per València lleva por lema 'València, el cambio no para' y se acompaña de una imagen de campaña propia que representa "la modernidad de una València que avanza con el gobierno del cambio, y que no quiere dejar de hacerlo".

Desde Compromís han destacado los diferentes colores de la campaña, que son "representación de la singularidad de los barrios y de la diversidad de su gente".

"Con el verde del jardín del Túria de una València vertebrada, que apuesta por la sostenibilidad. Con el puerto y el mar, que nos hablan de la València abierta a las oportunidades. Con la Albufera y su pájaro, símbolo de la ciudad del bienestar, que se preocupa por las personas. Y con el Micalet y las Torres de Serrans de una València orgullosa de su identidad propia", han explicado.

Fuset ha destacado la "capacidad de movilización de las personas progresistas de esta ciudad, un factor clave porque el cambio continúo, porque no nos podemos permitir volver al pasado". Y en ese sentido, "Compromís es la garantía para reeditar un nuevo gobierno de progreso, una cuestión en la cual ni titubea ni es ambiguo", ha asegurado.

Durante estos años, ha continuado Fuset, la coalición se ha destacado "por la eficacia en la gestión, por haber asumido y superado retos difíciles, como por ejemplo la reducción de la deuda a la mitad en el Ayuntamiento, y por haber defendido la posición de València y sus necesidades ante cualquier administración, de cualquier signo político".

"Esto nos ha permitido avanzar en proyectos de envergadura como la consecución del Parque Central y de retos de futuro como el corredor verde planteado para la nueva cama del Túria", ha agregado.

Compromís per València apuesta por la participación ciudadana tanto en la elaboración de su Programa de Gobierno Coparticipado, como en la elaboración de las propias listas electorales, "a diferencia de los partidos tradicionales, donde se impone la voluntad y los intereses de los aparatos partidistas".