Compromís pide a Catalá que se "implique" para logra el "indulto" del mural 'Fashion Victim' de Escif

El mural 'Fashion Victim' de Escif - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València pide que se actúe "inmediatamente para indultar" el mural 'Fashion Victim' --creado por el artista urbano Escif-- tal como solicitaron sus promotores y que "se ponga freno de manera urgente a cualquier decisión irreversible para borrarlo". Para ello, solicita a la alcaldesa de València, María José Catalá, a "implicarse y a hacer las gestiones necesarias ante la Generalitat y la Diputación" para salvar la obra.

El propio creador ha denunciado públicamente en sus redes sociales que se vaya a "silenciar" su mural, que desde hace cuatro años luces en el Pasaje Doctor Serra de la ciudad de València, y ha apelado a la acción a las instituciones que pueden mantener la obra y evitar que se borre: la Diputación de Valencia, la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de València.

Sobre este asunto, el concejal de Compromís de Pere Fuset ha criticado que "el PP ha dado de nuevo órdenes de borrar el mural de Escif que, desde hace cerca de una década, denuncia la explotación laboral en el mundo de la moda".

"Una obra de arte urbano icónica que ha dado la vuelta al mundo como uno de los referentes de la València más creativa y reivindicativa y que, en cuestión de días, puede ser historia por culpa de un PP alérgico a la cultura como instrumento para mejorar el mundo", asegura el edil.

Recuerda que ya se consiguió frenar la destrucción de la obra hace dos años "y la gran movilización vista en pocas horas demuestra que hay que preservarlo como una referencia indiscutible del arte urbano".

"No tiene ningún sentido que el PP quiera pintar en blanco una parte del paisaje cultural y emocional de València y uno de los referentes más importantes de nuestro 'street art'", remarca Fuset, que insta al gobierno de María José Catalá a "implicarse y a hacer las gestiones necesarias ante la Generalitat y la Diputación para hacer posible el indulto".

"No podemos permitir que València sea una ciudad que borra el arte: tiene que ser una ciudad que lo reconoce y lo protege como haría el gobierno de cualquier ciudad europea, moderna y civilizada", concluye el representante de la coalición.