Compromís pide la comparecencia de Pérez Llorca en Les Corts para que explique su postura sobre la nueva financiación

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha pedido la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes para que explique "cuál es su postura" sobre la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, ha afeado al jefe del Consell que esté "más pendiente" de ser "el títere" del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y le ha instado a "pensar más en los valencianos".

Así lo ha manifestado el síndic de la coalición, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, un día después de que los 'populares' se conjuraran contra la financiación "bilateral" que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que "basta ya de enfrentar a los españoles" y exigen el "fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista".

Baldoví ha calificado de "etérea y volátil" la declaración firmada en Zaragoza por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación contra la financiación "bilateral" planteada por el Gobierno de España. "No viene a decir absolutamente nada respecto a la propuesta que hay encima de la mesa" por parte del Ejecutivo central, que ha reconocido que es "mejorable" pero al menos "supone un avance" para la Comunitat Valenciana.

Dicho esto, ha reprochado al jefe del Consell que esté "más pendiente de ser el títere de Feijóo en esta comunidad autónoma que de ser el presidente de las valencianas y los valencianos". Y ha reivindicado que Compromís ha estado "en lo que siempre ha sido el consenso valenciano: un nuevo modelo con condonación de la deuda y un fondo de nivelación mientras se aplica y se nivela" y ha instado tanto al PSOE como al PP a "pensar más en los valencianos y no tanto en sus intereses particulares y partidistas".

Ante esta situación, ha informado de que Compromís ha solicitado la comparecencia del 'president' de la Generalitat en la Diputación Permanente de Les Corts para que explique "cuál es su posición", porque "entendemos que está más pendiente de lo que le dice Madrid, de lo que le dice Feijóo, que de intentar avanzar en esa mejora de financiación para los valencianos y las valencianas".

"AHORA HAY UN MODELO, HABLEMOS DE ESE"

Preguntado sobre la 'Declaración de Zaragoza' que han rubricado los 11 presidentes de CCAA gobernadas por el PP, que recoge la "excepcionalidad valenciana" derivada de la dana, Joan Baldoví ha indicado que percibe "algunos avances" pero "muy etéreos" y ha insistido en que en este momento hay un modelo de financiación "encima de la mesa" que supone "un avance, más recursos y disminuir la distancia entre los españoles mejor financiados y los peores financiados como los valencianos".

Por todo ello, ha pedido hablar de esta propuesta planteada por el Gobierno "y no de futuros hipotéticos que no sabemos si vendrán": "Hablemos del fondo de nivelación, de mejorar esa propuesta, de la condonación de la deuda, que al PP muchas veces se le olvida, hablamos de esas cosas, hablamos de mejorar, pero no descartemos un modelo que está encima de la mesa porque al señor Feijóo y a algunos de sus barones les interesa". "Ahora hay un modelo, hablemos de ese modelo", ha zanjado.