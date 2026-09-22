Compromís pide que comparezca Ortí en Les Corts por el cierre del Principal y ve "descoordinación" con Mompó

Archivo - Imagen de la diputada en Les Corts y portavoz de Igualdad de Compromís, Verònica Ruiz. - JOS� CU�LLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Compromís en Les Corts reclama la "comparecencia urgente" de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, tras el cierre el Teatro Principal de València por, según recalca la coalición, "falta de inversión en seguridad".

La portavoz parlamentaria de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, lamenta que si ayer la Generalitat presentaba la programación escénica de la temporada, "24 horas después", el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, "cierra el Teatro Principal de València por falta de inversión en seguridad". "Una inversión que deberían realizar tanto la Generalitat Valenciana de Llorca como la Diputación de Mompó", considera la formación.

"Estamos asistiendo no solo a la descoordinación absoluta entre instituciones, no solo al absoluto desinterés por la gobernanza, sino que también estamos asistiendo a esa carrera interna entre Mompó y Llorca para ver cuál de los dos lidera ese proyecto podrido que es el Partido Popular para la Comunitat Valenciana. Y, mientras tanto, están privando a los profesionales y a la ciudadanía del derecho de acceso a la cultura", manifiestan.

Para Compromís, "muestran descoordinación, muestran desinterés patrimonial, muestran desgobierno y muestran una auténtica desidia a la hora de gobernar".

"Este es el modelo que está ofreciendo sistemáticamente el Partido Popular valenciano: anuncios, presentaciones, propaganda, pero ninguna planificación, ni conjunta ni individual, de las inversiones que necesitan nuestros equipamientos. Y por eso pedimos la comparecencia urgente de la consellera Ortí. La tercera en esta legislatura, en la que solo ha demostrado, al igual que su predecesor, que ni el patrimonio ni la cultura valenciana le importan lo más mínimo".

"Llorca y Ortí han abandonado a los profesionales de la cultura. Hoy sabemos que el Principal no reúne las condiciones mínimas de seguridad y, además, muestran una total tranquilidad ante el hecho de que, por segundo año consecutivo, vuelvan a cancelar la Gala de las Artes Escénicas", apunta, por otra parte, la parlamentaria.

En su opinión, "eso no es política cultural", sino un "auténtico desbarajuste, es una auténtica vergüenza y es una falta de respeto hacia un sector productivo que es fundamental en nuestra tierra, como es la cultura".