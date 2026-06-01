Compromís pide explicaciones a Interior por la "agresión salvaje" de un policía a una manifestante frente a Conselleria

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior por la "agresión salvaje, desproporcionada y absolutamente injustificada" de un policía a una mujer que se manifestaba este domingo en los alrededores de la Conselleria de Educación, donde se celebraba una reunión para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en una huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, se ha mostrado "sobrecogido" y ha condenado la "violencia" de esta agresión por parte de un policía a una persona que estaba "tranquilamente" en la calle, "que no estaba provocando, que no estaba con actitud violenta". "Una agresión por detrás y absolutamente sin avisar, absolutamente salvaje e injustificada", ha incidido.

El parlamentario ha indicado que se desplazó este domingo por la noche hasta las puertas de la Conselleria para dar su apoyo a los docentes y, una vez allí, se interesó por la persona agredida, "que había ido al hospital y le habían dado puntos".

También ha asegurado que habló con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a la que le envió las imágenes en las que se veía cómo un policía empujaba por la espalda a la mujer, que cayó al suelo de forma violenta.

"No entendía por qué la Policía estaba teniendo esa actitud absolutamente provocadora con los manifestantes que, en definitiva, no estaban atentando contra el orden público y que estaban únicamente haciendo una defensa pacífica de sus derechos absolutamente razonables", ha expuesto.

EXPLICACIONES A INTERIOR

Dicho esto, ha apuntado que la diputada de Compromís en el Congreso adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha registrado una pregunta dirigida al Ministerio del Interior para reclamar "explicaciones" y exigir "consecuencias" ante esta agresión "desproporcionada e injustificada" a una manifestante "indefensa". Al respecto, ha confiado en que el Gobierno de España "tome cartas en el asunto, abra un expediente --al agente-- y haya consecuencias".

Además, el síndic de Compromís ha incidido en que "contrasta esta actuación policial aquí en València con la que vemos repetidamente en las calles de Madrid, cuando se cortan calles, y vemos a la Policía con actitud civilizada, amable, incluso amigable, como por ejemplo con --la expresidenta de esta región-- Esperanza Aguirre cuando cortó las calles hace unos meses o con alguna fascista haciendo el saludo fascista en una calle y un policía invitándole amablemente a abandonar el lugar": "El contraste dice mucho del diferente comportamiento de la Policía en unas manifestaciones y en otras".

LLORCA "TODAVÍA NO HA DICHO NADA"

Paralelamente, Joan Baldoví ha informado de que Compromís ha registrado en Les Corts una solicitud de comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que a estas horas "todavía no ha dicho nada ni ha condenado esta agresión a una docente", por "su inutilidad, su inoperancia y su falta de diálogo".

"Estamos entrando ya en la cuarta semana de este conflicto educativo y no es capaz de resolverlo ni de sentarse con los manifestantes", ha señalado el síndic de Compromís, que ha calificado de "burla" la actitud de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y del secretario autonómico Daniel McEvoy durante este domingo.

A su juicio, "convocar a los sindicatos para decirles que hoy negociarán un punto, mañana otro y pasado mañana otro es burlarse de ellos y de toda la comunidad docente". "Cuando uno va a reunirse, uno se sienta para trabajar", ha remarcado. También ha preguntado al jefe del Consell "qué piensa hacer para solucionar un conflicto que cuenta con la simpatía de la inmensa mayoría de la gente".

"EL CONSELL MÁS CARO DE LA HISTORIA"

Por otro lado, Baldoví ha reprochado al 'president' de la Generalitat que tenga "el Consell más caro de la historia, con 39 altos cargos más y 21 asesores más que en la etapa de --su antecesor, Carlos-- Mazón". "Sí que hay dinero para la grasa política 'pepera', pero no hay dinero para la comunidad educativa con unas reivindicaciones absolutamente justas", ha denunciado.

Con todo, ha requerido al jefe del Consell, que ya que dice "que tiene ese talento negociador, que acepte venir y dar explicaciones" en Les Corts sobre "por qué no está haciendo nada para solucionar un conflicto absolutamente histórico que está desbordando hoy mismo en los carreteras de toda València", en alusión a la huelga educativa.