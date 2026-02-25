Compromís pide que "familiares y amigos del PP devuelvan las viviendas protegidas" de Les Naus en Alicante

De izquierda a derecha, Maria Josep Calabuig, Aitana Mas, Joan Baldoví y Rafa Mas - EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha pedido al PP que "sus familiares y amigos devuelvan" las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, y se asignen los pisos "a alguna de las 5.000 familias" que están "en lista de espera", al tiempo que ha criticado que la "solución" de los 'populares' sea, según ha remarcado, "permitir a los adjudicatarios irregulares vender los pisos".

Así lo ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la portavoz adjunta de la coalición en el parlamento valenciano, Aitana Mas, la diputada Maria Josep Calabuig y el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas.

Los representantes de la coalición valencianista han desglosado una "batería de exigencias" al gobierno de la Generalitat, que preside Juanfran Pérez Llorca, ante el "escándalo" del residencial Les Naus y han presentado un "modelo de acceso a la vivienda" elaborado por la coalición.

Baldoví ha señalado que "pasan los días y el gobierno de Pérez Llorca quiere hacer como que ahora encuentra todas las irregularidades que dejaron que se cometieran en su momento".

Ha exigido al 'president' que encargue "un estudio en profundidad para encontrar la manera de que se devuelvan las viviendas de forma realista e inmediata" y ha aseverado que es "necesario" que encuentren "la fórmula para sancionar como corresponde a los adjudicatarios irregulares, todos familiares y amigos de cargos del PP".

Además, ha pedido que estas VPP "robadas por esta gente pasen a ser de utilidad pública y que se expropien y estén a disposición de quien realmente las necesita". Por ello, ha insistido en que el Consell debe buscar "los mecanismos" para que "se pueda revocar" la adjudicación de los pisos en los casos en los que haya sido "absolutamente fraudulenta".

También ha reclamado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, que dimita, ya que, según ha asegurado, el primer edil es "una persona que estaba advertida de que funcionarios se estaban quedando con viviendas de protección oficial, que estaban utilizando información privilegiada". "No puede mirar hacia otro lado y hacerse la víctima. El señor Barcala es responsable político de lo que ha pasado", ha sentenciado.

COMISIÓN DE LAS VPP EN LES CORTS

Sobre la comisión de investigación prevista en Les Corts por las VPP de Les Naus, el portavoz de la coalición valencianista ha aseverado que la "única intención" de Compromís es "que salga a la luz toda la verdad" y "se sepa qué criterios se han aplicado" en las adjudicaciones: "Queremos luz, taquígrafos, claridad. En definitiva, transparencia".

El pasado jueves, el pleno de Les Corts aprobó la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de VPP tanto en Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

Al respecto, Baldoví ha señalado que habrá que ver si la intención de Vox es "realmente aclarar qué es lo que ha pasado" con estos pisos "o si lo que pretende es lo que ha pretendido con la comisión de la dana", que es "intentar distraer" y "que no se llegue hasta el final", según ha valorado.

"Hemos votado a favor porque lo que queríamos es que hubiera comisión y, evidentemente, propondremos nuestro propio plan de trabajo y nuestros comparecientes", ha apostillado, para luego incidir en que "hasta ahora los pactos" que ha habido allí "son de PP y Vox", que "son los que tienen la mayoría en la comisión y los que tendrán que decidir".

"CORRUPCIÓN URBANÍSTICA"

Por su parte, Aitana Mas ha lamentado "la trayectoria de corrupción urbanística ligada al PP de Alicante" y ha mencionado el conocido como caso Brugal. "Parece que poco hemos aprendido como sociedad", ha enfatizado.

Del mismo modo, ha remarcado que "la vivienda es una cuestión básica en la vida de las personas y las familias" y ha insistido en que "hacer un negocio de ella no solo es inmoral, sino que mata la democracia". "Hacen falta políticas públicas que den respuestas a la ciudadanía, pero también que le den la garantía de que todo se hace con absoluta transparencia", ha agregado.

Rafa Mas ha indicado que Compromís apoya "la protesta ciudadana organizada por más de 60 entidades vecinales y sociales" y ha recalcado que en el próximo pleno ordinario del consistorio alicantino, que se celebrará este jueves, volverá a exigir la dimisión del alcalde porque, a su juicio, es el "máximo responsable político de esta trama".

MEDIDAS

En la rueda de prensa, los representantes de Compromís han detallado su "modelo de acceso a la vivienda", que se basa en la premisa de considerar los inmuebles como "un derecho y no un negocio".

Así, el portavoz de la coalición en el consistorio alicantino ha subrayado que es "necesario" que el suelo público se destine exclusivamente "a vivienda pública y alquiler asequible" y se ha opuesto a "los planes de venta de suelo público para viviendas de protección oficial con precios elevados".

También ha instado al resto de la corporación municipal a "apoyar la declaración de Alicante como ciudad tensionada por el aumento exorbitante de los precios del alquiler en los últimos cinco años", que, según el edil de Compromís, es "superior al 40 por ciento".

En esta línea, Calabuig ha apuntado una serie de medidas adicionales que tendrían "un impacto muy positivo para iniciar el camino que resuelva el problema de acceso a la vivienda en Alicante, solucione la falta de controles para acceder a las VPP y frene la expulsión de vecindario y comercio local de muchos barrios por la proliferación de pisos turísticos".

Entre estas medidas, se encuentran "la limitación de los precios del alquiler" y disponer de más vivienda pública, garantizar que se asigne "a quien realmente la necesita" y que las VPP sean "para siempre", así como favorecer que la administración tenga "preferencia para comprar viviendas antes que los especuladores".

Calabuig también ha propuesto prohibir "que los especuladores compren viviendas en Alicante para hacer negocio", además de cerrar el "vacío legal" que permite "disfrazar de alquiler normal lo que en realidad son alquileres turísticos".

Finalmente, la diputada de Compromís en Les Corts ha avanzado que la coalición impulsará "planes de barrio" para "proteger al vecindario y al comercio local de Alicante y evitar así su expulsión", ya que "las ciudades son para vivir y no para especular".

El escenario de la presentación de estas medidas ha sido el nuevo local de la Librería 80 Mundos de Alicante, tras la "expulsión" de su "espacio original", ya que el edificio donde estaba ubicada anteriormente fue adquirido por un "fondo buitre" para convertirlo en "pisos turísticos", según ha resaltado Compromís.