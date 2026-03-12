Compromís pide una junta de portavoces urgente en València para "garantizar Cercanías y seguridad en las mascletaes"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ante la Estación del Norte de la ciudad. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha solicitado la convocatoria urgente de una junta de portavoces en el consistorio para "forzar al gobierno municipal", formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), a lograr medidas que puedan "garantizar el servicio de Cercanías" a la ciudad y "la seguridad durante las 'mascletaes'" de Fallas.

Compromís pretende que en esa reunión de los portavoces municipales se estudie la propuesta que ha presentado "para compatibilizar la seguridad durante las 'mascletaes' con el mantenimiento del servicio de Cercanías en la Estación del Norte", según ha informado en un comunicado.

Esta coalición política propuso este miércoles "reservar y perimetrar el espacio de las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva durante el horario de la 'mascletà' para ordenar los flujos de público y evitar las aglomeraciones que han servido de justificación para alterar el servicio ferroviario durante la semana fallera".

La portavoz de Compromís en el consistorio valenciano, Papi Robles, ha asegurado que esa propuesta "sitúa claramente la responsabilidad de la solución en las administraciones que tienen competencias para aplicarla"

"La propuesta de Compromís sitúa la responsabilidad y la posibilidad de ejercer la solución en quien la tiene. Nosotros tenemos la capacidad de forzar la junta de portavoces porque somos el segundo partido de la ciudad. Ahora, esperamos que el PP y el PSOE se dejen de disputas porque la solución debe ser urgente", ha remarcado la edil.

Robles ha señalado que el gobierno local "tiene capacidad para gestionar la afluencia de público en el entorno de la estación". Así, ha expuesto que "gestionar el volumen de público en el exterior de la estación es ya única y exclusivamente su competencia" y ha apuntado que "la Policía Local es perfectamente capaz de hacerlo, como demuestra en otros eventos".

Igualmente, la representante de Compromís ha indicado que "Adif también debe asumir su parte de responsabilidad para garantizar las condiciones de seguridad".

"Debe mantener libre de público y de obstáculos --como las churrerías que instala en su espacio-- la zona interior de la estación entre la fachada y la valla perimetral exterior para que allí puedan instalarse y maniobrar sin problemas los servicios de emergencia", ha agregado, al tiempo que ha manifestado que eso es "algo que puede hacer con el apoyo de la Policía Nacional".

"DISPUTA POLÍTICA"

Compromís ha considerado que "el conflicto generado en torno al servicio de Cercanías es consecuencia de la falta de coordinación entre administraciones y de un debate que se ha convertido en una disputa política entre partidos".

Robles ha apelado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (PSOE), y a la alcaldesa de València "para que busquen una solución inmediata".

"Confiamos en que tanto Pilar Bernabé (en ausencia de --el ministro de Transportes-- Óscar Puente, que parece que solo se dedica a tuitear, ha señalado la portavoz) como María José Catalá abandonen el conflicto estéril o simplemente electoralista y se sienten a coordinar la actuación que proponemos o una similar para que tanto las 'mascletaes' como el servicio de Cercanías puedan funcionar con normalidad", ha resaltado la portavoz de Compromís.

Papi Robles ha asegurado que la ciudad de València "lo necesita" y ha afirmado que "lo que no es aceptable es trasladar el problema a otros municipios del área metropolitana". "Lo que no pueden hacer PP y PSOE es generar un problema en València y trasladarlo a otros municipios, provocando molestias innecesarias a decenas de miles de personas que utilizan cada día el servicio de Cercanías", ha subrayado.

La polémica entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno central en torno a la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte de la ciudad coincidiendo con la 'mascletà' ha surgido a raíz de la medida adoptada por Renfe a partir de la petición que el consistorio lanzó para evitar aglomeraciones en ese entorno durante los días grandes de las Fallas.

La compañía ferroviaria decidió que los trenes de Cercanías que van hacia la capital valenciana desde la zona sur de la provincia se quedaran durante el tramo horario previo y posterior a la 'mascletà' en la estación de Albal (Valencia), situada a 15 kilómetros de la ciudad de València.

Catalá ha rechazado esta decisión y ha insistido en que Renfe debe buscar una solución, mientras Puente mantiene que la propuesta del Ayuntamiento consistía en suprimir los trenes que llegaran al centro de la ciudad.

Ante las críticas de Compromís por esa polémica, el ministro de Transportes calificó a esta coalición política de "izquierda desorientada" y Robles respondió que "desorientados están los valencianos y valencianas con tanto choteo".

También desde Compromís, el portavoz de esta formación en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, respondió a Óscar Puente diciéndole a través de X: "El desorientado eres tú, Óscar, que no tienes ni puñetera idea de dónde está Albal, donde pretendéis --tú y la alcaldesa de València-- desembarcar y abandonar a las personas que van en tren a València". "Ah, y sin la "izquierda desorientada", ni tú ni Pedro --Sánchez-- estaríais en el gobierno. Controla el dedito y respeta a Compromís", añadió Baldoví.

El exalcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, también respondió a las críticas hacia este partido en X. "Mientras el PP y el PSOE se pelean y la gente normal paga las consecuencias, Compromís hace propuestas. Adelante", apuntó en un mensaje el exprimer edil. Asimismo, agregó: "Seriedad, propuesta y rigor. Ante la polarización y la bronca absurda: soluciones".