Compromís pide en Les Corts instar a Mazón a aceptar la invitación de la jueza de la dana de declarar voluntariamente

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia en Les Corts para instar al Consell a "colaborar activamente" con la justicia en la instrucción de la causa que se tramita en el juzgado n°3 de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y, en este sentido, poner a su disposición "toda la información y documentación" de la que dispone e incluir la declaración voluntaria como investigado del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "aceptando la invitación formulada por la jueza".

En la exposición de motivos de la iniciativa, consultada por Europa Press, Compromís señala que tanto el jefe del Consell como "diferentes miembros" de su gobierno "han expresado en varias ocasiones su voluntad de colaborar de forma activa con la justicia en todo aquello relativo a la investigación penal por las 229 muertes durante la dana de octubre de 2024". Por ello, propone que Les Corts insten al Consell a "colaborar activamente" con la justicia.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos del parlamento valenciano, ha reclamado a Mazón que acepte "de una vez por todas" la invitación de la instructora de declarar voluntariamente como investigado y acuda al juzgado "a aclarar todo lo que dice en esas entrevistas y que la jueza ya le ha dicho que es ficción o autoficción".

Mientras, desde el PSPV, José Muñoz ha avanzado que los socialistas apoyarán la propuesta de Compromís y ha señalado que hace unas semanas su grupo intentó que se debatiera esto mismo como propuesta de resolución, pero "nos lo vetaron" en la Mesa de Les Corts, "controlada" por el PP y Vox, ha denunciado, razón por la cual presentarán una denuncia por posible delito de prevaricación.

De hecho, ha considerado que al PSPV le vendría "hasta bien" que se permita a Compromís debatir esta iniciativa, ya que demostraría "la arbitrariedad" del PP y Vox en Les Corts, "que a nosotros no nos dejan debatir y a Compromís, sí", ha incidido. "Aún justificaría con mayor importancia los argumentos del Partido Socialista", ha añadido.

"LA SOCIEDAD ESTÁ CANSADA" DE ESTAS "DISCUSIONES"

Por el contrario, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha apostado por "aplicar el sistema judicial que tenemos" en España, que establece "las garantías procesales que tiene el 'president' de la Generalitat", y por eso mismo ha rechazado entrar en "discusiones" sobre las que "la sociedad", a su juicio, "está cansada". "Es una confrontación política que no va a ningún término", ha señalado sobre la iniciativa de Compromís.

Dicho esto, ha insistido en que el PP "nunca cuestiona las decisiones judiciales ni nunca las utiliza para fines políticos", cosa que "no hace la izquierda, que siempre cuando hay una resolución judicial que le perjudica a socialistas o Compromís enseguida critica a los jueces", ha afeado a estos partidos.