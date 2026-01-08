Compromís pide parar el "despropósito" de proyecto del Palacio de Comunicaciones para acoger obras de Sorolla

Archivo - Imagen de archivo de María José Catalá y Blanca Pons Sorolla supervisando las obras de Sorolla que vendrán a la Hispanic en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València vuelve a denunciar la "gestión errática" del proyecto de exposición temporal de obras de Sorolla de la Hispanic Society y reclama "que se cierre de una vez la vía del Palacio de las Comunicaciones", como contemplan la Generalitat y el Ayuntamiento de València.

"Nos quisieron vender un gran proyecto cultural y lo que tenemos es un despropósito que costará decenas de millones de euros y que no resuelve nada", afirma la portavoz de la coalición, Papi Robles, quien cree que "no tiene ningún sentido gastar una millonada en un contenedor pensado sobre todo para el turismo".

Así lo manifiesta un día después de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, anunciaran que el Museu de la Ciutat acogerá de forma temporal los cuadros de Sorolla cedidos por la Hispanic Society antes de que se puedan trasladar al Palacio de las Comunicaciones, un proceso que está pendiente de la resolución de un recurso administrativo.

Compromís, que propuso el Museu Sant Pius V para albergar esta muestra, valora positivamente que las obras se exhiban en el Museu de la Ciutat "como solución razonable e inmediata", pero exige paralizar definitivamente un proyecto en el antiguo edificio de Correos --propiedad de la Generalitat y actualmente denominado Palacio de las Comunicaciones-- que considera "caro, improvisado y alejado de las necesidades reales de València".

"Catalá lleva meses mareando con Correos, con concursos mal planteados técnicamente, mientras la ciudad tiene problemas mucho más urgentes que siguen sin respuesta. El 'caso Sorolla' es el ejemplo perfecto de su manera de gobernar: improvisación constante, falta de rigor y mucha propaganda", denuncia.

Desde la coalición valencianista ya advirtieron que el concurso para transformar el antiguo edificio Correos "nacía con graves carencias técnicas, hasta el punto de haber acabado bloqueado". Como alternativas, Compromís propuso en un primer momento el Museo de Bellas Artes "como espacio idóneo por su capacidad y solvencia técnica". "Si ahora se considera que el Museu de la Ciutat puede cumplir esta función, nosotros no pondremos ningún obstáculo --remarca--, pero lo que no aceptaremos es seguir alimentando un proyecto fallido en Correos".

"CAPRICHO CARO"

Además, vuelve a reivindicar su propuesta para que el antiguo edificio de Correos tenga un uso público y social: "Propusimos convertirlo en una gran biblioteca pública, con salas de estudio y espacios para la ciudadanía. Una inversión útil, permanente y pensada para el vecindario, no un capricho caro que cambia cada seis meses".

Según la portavoz de Compromís, "Catalá está obsesionada con marear con grandes anuncios culturales mientras evita afrontar los problemas de verdad": "Tenemos una movilidad colapsada, una crisis de acceso a la vivienda, expulsión del vecindario y una exclusión social creciente. Pero la alcaldesa prefiere jugar a ser comisaria de exposiciones antes que gobernar".

La coalición valencianista avisa que no dejará "pasar este nuevo giro sin dar la batalla política": "València merece una gestión seria, con criterios técnicos y con prioridades claras. Menos improvisación y menos humo, y más soluciones reales para los problemas cotidianos de la gente".

Otra de sus advertencias es que el ofrecimiento de Catalá de acoger obras de Sorolla en el Museu de la Ciutat llega "en un momento delicado para este equipamiento municipal, que arrastra desde hace años una grave falta de espacio y necesita con urgencia una ampliación de su almacén". Desde Compromís alertan que esta decisión puede "acabar tensionando todavía más una colección pictórica ya saturada si antes no se abordan las obras y los proyectos estructurales que el gobierno del PP ha dejado en un cajón".

El pasado noviembre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones hasta la resolución del recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV).

Según el acuerdo firmado el pasado verano entre la Generalitat y The Hispanic Society Museum & Library, el Palacio de las Comunicaciones se convertiría en 2026 en un espacio museístico que acogerá más de 220 obras de Sorolla. Sería la primera sede internacional del a Hispanic Society, mediante un convenio con una vigencia de cuatro años que se podría prorrogar por otros cuatro y renovar por periodos sucesivos adicionales.