Compromís pide una reflexión "profunda" porque no se han cumplido los objetivos que se marcó en Alicante

Publicado 27/05/2019 1:41:55 CET

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Compromís al Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha lamentado que la jornada electoral no haya dejado una "buena noche" ni para la formación "ni para la izquierda" y ha reconocido que los objetivos que se marco la coalición no se han "cumplido". Así, ha pedido iniciar una reflexión "profunda".

Compromís ha perdido un edil --pasa de tres a dos--, y, además, no se ha convertido en la formación que debería ser "decisiva" para la formación de un gobierno de izquierda, tal y como se propuso durante la campaña.

Para Bellido dentro de cuatro años, esta situación, no debe repertirse y ha reclamado analizar porqué "la izquierda no se ha movilizado". "No hemos conseguido que salga de casa porque no se les ha convencido de que tocaba ir a votar y que era posible ganar las elecciones", ha dicho.

En resumen, ha zanjado: "No es una buena noche, ni para Compromís ni para la izquierda".