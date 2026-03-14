Compromís pide que la Sindicatura de Cuentas audite las ayudas concedidas a la Cámara de Comercio de Alicante

Archivo - Aitana Mas (I) y Joan Baldoví (D), durante un pleno de Les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha anunciado que la formación reclamará en Les Corts a través de una proposición no de ley que la Sindicatura de Cuentas fiscalice a Cámara de Comercio de Alicante durante el periodo 2022-2025, procedimiento que no realiza desde 2021. Asimismo, piden la intervención del Consell de Transparencia en la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento en las obligaciones legales de la entidad a la hora de mantener una publicidad activa sobre sus cuentas.

Así lo ha anunciado la formación, en un comunicado, después de la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Para la coalición, la detención de Baño, "aunque se enmarque dentro del ámbito de Facpyme, pone sospechas sobre su administración de la Cámara de Comercio, ocupación en la que el empresario acumula más de una polémica".

"Entre ellas --relatan-- se encuentran la construcción sin licencia de obra de una nueva sede para la cámara mediante una subvención a dedo concedida por Mazón siendo todavía presidente de la Generalitat; reiterados incumplimientos en materia de Transparencia; o la hiperdependencia de fondos públicos de unos presupuestos que el erario público sostiene en un 88 por ciento, cantidad que supera en más de 20 puntos las aportaciones que reciben las cámaras de Valencia y Castellón".

Para Compromís, "el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha de tomar cartas en el asunto" y desde Compromís, aseguran, "vamos a forzar una auditoria integral de la sindicatura de Cuentas sobre la Cámara de Comercio que dirige Baño".

La portavoz adjunta de los valencianistas en Les Corts, Aitana Mas, ha comentado que, "en el caso de los Bono Comercio, no solo lo dijimos y avisamos en su día en la Diputación de Alicante; es que viene siendo la tónica del Partido Popular cuando gobierna". "En este caso fue Carlos Mazón desde la Diputación y hemos visto como ese amiguismo ha seguido con Mazón en la Generalitat. Por tanto, pedimos explicaciones al gobierno, hay que poner luz y taquígrafos en los años que Carlos Baño ha presidido la entidad", ha enfatizado.

RECLAMAN "SABER CÓMO Y EN QUÉ SE HA GASTADO BAÑO EL DINERO"

A su juicio, "la Cámara incumple la ley de Transparencia y ofrece más sombras que luces en cuanto al uso del dinero público". Por ello, desde Compromís piden "una auditoria, una fiscalización integral de las cuentas y saber cómo y en qué se ha gastado Baño el dinero que la Generalitat Valenciana le ingresa".

Mas ha explicado a su vez que la proposición no de ley se basa en activar el artículo 15 de la ley de la sindicatura, que "establece que por acuerdo plenario se la puede instar a hacer un control de las cuentas de cualquier organismo de la Generalitat o cualquier corporación de derecho público".

"La sindicatura de Cuentas no ha fiscalizado ninguno de los años posteriores a 2021 con respecto a las cámaras de comercio y vamos a solicitar que se haga para el periodo 2022-2025, que son los años en los que en este caso Carlos Baño ha presidido la cámara de comercio de Alicante", ha apuntado.