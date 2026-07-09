Compromís plantea 200 millones a servicios públicos y quitar los privilegios a Mazón en sus enmiendas a acompañamiento

Archivo - Los diputados de Compromís Isaura Navarro y Joan Baldoví, durante un debate en Les Corts Valencianas - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado en Les Corts un total de 116 enmiendas parciales a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que se suma a su enmienda a la totalidad que solicitaba devolver el proyecto al Consell. Entre sus enmiendas, propone reforzar los servicios públicos con 200 millones de euros, "acabar con los privilegios de Carlos Mazón", 'expresident' de la Generalitat y actual diputado autonómico del PP, y reducir en un 25% los altos cargos del Consell.

"Nuestras enmiendas tienen un objetivo muy claro: menos privilegios para los enchufados del PP y más derechos para los valencianos y valencianas. Por eso proponemos reducir en un 25% los altos cargos de la Generalitat que han convertido el Consell de Pérez Llorca en el gobierno más caro de la historia. Queremos que la política trabaje para la gente y no al revés", manifiesta el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en un comunicado.

La coalición valencianista insiste en la reforma de la ley de 'expresidents' para "acabar con sus privilegios y ahorrar recursos a la ciudadanía": "Queremos eliminar los asesores vitalicios, el coche oficial y el piso de lujo de Mazón y todos los privilegios de los 'expresidents' que nos cuestan cerca de un millón de euros al año a todos los ciudadanos. Ahora habrá que ver qué vota Vox, que se llena la boca diciendo que defiende el ahorro en política, pero siempre acaba protegiendo a Mazón".

También enmienda la política fiscal del Consell que "premia a las grandes fortunas" con rebajas de impuestos como el de patrimonio. "En vez de regalar 200 millones de euros a las grandes fortunas como está haciendo el PP, queremos que ese dinero se destine a la mejora de la educación pública, la sanidad, los servicios de emergencias y el resto de los servicios públicos", ha explicado Baldoví.

Paralelamente, Compromís propone con sus enmiendas revertir todos los recortes en las leyes LGTBI que pactaron PP y Vox hace ahora un año. Entre ellas destaca la prohibición "total y absoluta" de cualquier pseudoterapia de conversión contra las personas LGTBI.

BLINDAR LAS VPP Y EL VALENCIANO EN À PUNT

En materia de vivienda, vuelve a plantear la protección permanente de las viviendas protegidas y medidas para evitar que se puedan "repartir entre amigos y dirigentes del PP como ha pasado en Alicante", en el residencial Les Naus de Playa de San Juan cuyas adjudicaciones de pisos investiga un juzgado. Propone así asignar las viviendas por sorteo entre las personas que cumplan los requisitos.

Otro bloque de enmiendas recoge la modificación de la ley de À Punt y que el valenciano vuelva a ser lengua vehicular de la radiotelevisión pública autonómica.