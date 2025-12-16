Compromís pone deberes a Sánchez para agotar la legislatura y el PSPV asegura que hay proyecto "más allá" de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe tomar medidas si quiere agotar la legislatura, y entre ellas ha exigido activar la comisión de investigación sobre el 'caso Cerdán' y prohibir que las empresas que han "participado de la corrupción" puedan contratar con el Estado, mientras que en el PSPV están convencidos de que el líder del Ejecutivo llegará a 2027, es más, aseguran que "hay proyecto más allá" de ese año.

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes, un día después de que el presidente del Gobierno, en su balance del año, haya mantenido su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura, apelando a la "responsabilidad" que tiene España "en el momento histórico en el que se encuentra" Europa, y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".

De un lado, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que Sánchez debe "tomar medidas" si quiere agotar la legislatura y entre ellas ha mencionado la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre el 'caso Cerdán' e impulsar la prohibición de que las empresas que han "corrompido" y "participado de la corrupción" puedan contratar con el Estado. "Espabila y toma medidas porque enrocarse solo por enrocarse no tiene ningún sentido", ha sostenido.

A su juicio, la gente "quiere saber si la legislatura ha de llegar hasta el 2027", por lo que ha apostado por abordar "qué queremos que pase" hasta entonces. En cualquier caso, ha garantizado que, si es por Compromís, el PP y Vox "no gobernarán". "Y creo que lo estamos demostrando en todos los lugares donde estamos", ha asegurado. "O Pedro Sánchez y su Gobierno se espabilan o se ha acabado", ha advertido al líder del Ejecutivo.

Pero además, "a raíz de los casos de corrupción de Cerdán, Koldo --García-- y --José Luis-- Ábalos", ha reclamado actuar también contra los "corruptores" y para ello ha planteado "la prohibición de las empresas que han corrompido y participado en esa corrupción a contratar con el Estado". "Esas serían dos medidas que creo que habría de tomar rápidamente el Gobierno", ha indicado.

SÁNCHEZ HA SIDO "CLARO" AL ASEGURAR QUE CONTINUARÁ

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que el propio Sánchez en los últimos días ha sido "claro" en que agotará la legislatura, "y no únicamente esta, sino que dijo que hay proyecto para más allá de 2027", pese a los casos de presunta corrupción y de acoso sexual que se han conocido recientemente y que afectan al PSOE.

Dicho esto, ha señalado que estos casos "no son exclusivos del PSOE" y ha asegurado que también han afectado a partidos como Sumar, con el caso de Íñigo Errejón, que también actuó con "tolerancia cero" como ha defendido que han hecho los socialistas: "En el momento en que se supo de esta situación, se fue a casa". También ha aludido a Podemos, con las denuncias contra Juan Carlos Monedero, que no era "una persona menor" en esta organización, y también en el PP.

No obstante, ha hecho hincapié en que los 'populares' funcionan "de otra manera": "Había un presidente provincial del PP que se llamaba Vicente Sanz y, cuando se supo que era un acosador sexual, no lo destituyeron, lo pusieron de gerente en Canal 9. Evidentemente, volvió a hacer lo mismo y fue condenado". Por lo tanto, estos casos "han pasado" en todos los partidos, también en Vox, que tiene a "un maltratador dando lecciones de feminismo", en alusión al diputado en el Congreso Carlos Flores.

A su juicio, "lo importante es la respuesta" en estos casos y, al respecto, ha defendido que el PSOE saldrá "más fuerte de esta situación: "Lo que ha pasado ha sido muy grave, y nosotros somos los primeros afectados porque el feminismo está en nuestro ADN y lo que ha pasado es intolerable. Pero la respuesta del PSOE nos hará mejores y saldremos más fuertes de esta situación".

Además, Muñoz ha garantizado que este tipo de comportamientos "no tienen cabida" en el partido, que está siendo "inflexible", y ha preguntado al resto de los partidos que "se están tirando contra nosotros" si están "haciendo algo en sus organizaciones". "¿De verdad piensan que no habrá casos? Veremos cómo responden cuando pase", ha agregado. Por tanto, se ha mostrado convencido de que hay "mucho futuro" tanto en el PSOE como en el Gobierno de España.

EL PP PIDE AL PSPV "LIMPIEZA INTERNA"

Por el contrario, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha considerado que los socialistas valencianos "lo que se deberían plantear, más allá de continuar inflando la burbuja en la que se encuentra" Sánchez, es "concienciarse en hacer limpieza interna" y saber "hasta dónde llega la ramificación de la corrupción de su partido interna y externa a nivel de la rama valenciana".

"Sería interesante que todos los valencianos tengamos alguna explicación, pero al menos que no hubiera ninguna duda de saber si la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha sacado algún tipo de comisión o privilegio en aquella compra que hizo el gobierno de Ximo Puig del edificio de Correos pagando 24 millones de euros que sacaron precisamente de lo que no hicieron en la tierra valenciana, que fue vivienda y escuelas públicas", ha expuesto.