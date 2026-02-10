Compromís pregunta en una encuesta electoral sobre la posible candidatura de Oltra a la Alcaldía de València

Archivo - La exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y miembro de Compromís, Mónica Oltra, en una imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València pregunta en una encuesta electoral sobre una posible candidatura de la exvicepresidenta de la Generalitat, exconsellera y miembro de Compromís Mónica Oltra a la Alcaldía de la capital valenciana por esta coalición política.

Desde este partido han explicado que esa encuesta es uno de los sondeos electorales que cada año realiza el grupo de Compromís en el consistorio y en los que pregunta habitualmente sobre la valoración de líderes políticos, la gestión de la ciudad de València y la intención de voto.

Respecto a la pregunta referida a la posibilidad de que Oltra encabece la lista de Compromís a la Alcaldía de la capital valenciana, fuentes de esta formación política han expuesto que "forma parte de la normalidad de Compromís analizar todos los escenarios que hay sobre la mesa". "No podemos ignorar una posibilidad que existe hoy por hoy", han apuntado.

Asimismo, han detallado que la encuesta se encuentra en la fase de validación de datos, por lo que está todavía en elaboración y no se conocen sus resultados.

La actual portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha manifestado su voluntad de ser candidata de esta coalición a la Alcaldía tras haber concurrido como número dos de la lista que encabezó el exalcalde Joan Ribó para los comicios municipales de 2023.

No obstante, Robles ha mostrado también su disposición a dar un paso atrás y dejar que Mónica Oltra sea cabeza de lista si finalmente se materializa esa posibilidad.