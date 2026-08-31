Compromís pregunta al Gobierno "cuándo avisó del riesgo de robo" del Tesoro de Villena

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro - EUROPA PRESS

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso adscrita al grupo mixto, Àgueda Micó, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir al Gobierno de España que aclare "cuándo recibió la alerta de Europol" sobre el incremento de los robos contra museos e instituciones culturales, "cuándo fue trasladada a la Generalitat Valenciana" y "cuándo avisó del riesgo de robo" del Tesoro de Villena (Alicante), ocurrido el pasado jueves 27 de agosto.

Micó considera que el Ejecutivo "debe responder" a la afirmación de la Generalitat Valenciana sobre que el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun, "trasladó el aviso a las comunidades autónomas el 28 de agosto a las 13.18 horas, un día después del asalto al museo", ha manifestado la diputada en un comunicado.

"Queremos saber exactamente cuándo recibió el Gobierno la alerta de Europol, qué hizo desde ese momento y cuándo decidió trasladarla a la Generalitat Valenciana. Si una alerta europea advertía de un incremento del riesgo de robos de patrimonio y esa información llegó a un museo después de que se produjera un asalto, estamos ante una cuestión que debe explicarse", ha señalado Micó.

También ha reclamado al Ejecutivo que explique "qué actuaciones adoptó desde el momento en que recibió la alerta de Europol y qué medidas tiene previsto adoptar para reforzar la seguridad de los museos y de las instituciones que custodian patrimonio histórico en el conjunto del Estado".