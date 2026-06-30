Compromís presenta enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento: "Es la excusa para seguir recortando derechos"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado este martes su enmienda a la totalidad a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, por estar "totalmente alejada de las necesidades de la sociedad valenciana" y por ser "la excusa para seguir recortando en derechos y atacando los consensos".

Al respecto, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios, ha justificado la presentación de la misma por ser la ley de acompañamiento "hecha por PP y Vox, un "sinónimo de recortes a miles de valencianos y valencianas, como hemos visto en los años anteriores".

En este sentido, ha denunciado que es fruto de "pactos de última hora" entre el PP y Vox, formaciones a las que ha acusado de "aniquilar los consensos más básicos de la sociedad valenciana". También ha censurado los "recortes a los servicios públicos" y ha defendido que estos deben ser "la base de una sociedad igualitaria donde todos tengamos las mismas oportunidades".

Y ha apelado de nuevo al 'president' de la Generalitat: "No necesitamos más recortes, necesitamos que --Juanfran-- Pérez Llorca, al que nadie ha votado, le devuelva la voz al pueblo valenciano".

"ATACANDO LOS CONSENSOS MÁS ELEMENTALES"

En la enmienda a la totalidad, Compromís solicita la devolución al Consell del citado proyecto de ley y lamenta que la citada ley de acompañamiento, como se ha "comprobado en diferentes ocasiones" en la presente legislatura, es "la excusa de la actual mayoría parlamentaría para seguir recortando derechos y atacando los consensos más elementales de la sociedad valenciana".

A juicio de la coalición, todo ello es "más grave todavía cuando se hace eliminando el necesario debate público sobre modificaciones normativas que impactan en la vida de millones de valencianos".

Respecto al contenido del propio proyecto de ley, Compromís echa en falta un mecanismo que permita a las rentas bajas beneficiarse de las deducciones no reembolsables implementadas en los últimos años y advierte de que la reforma fiscal que incorpora la norma supondrá "una reducción importante de los recursos públicos, que se tendrá que compensar con mayor déficit o recortes en los servicios públicos".

Además, critica que esta reforma fiscal beneficiará especialmente "a las grandes fortunas, las rentas altas, mientras las rentas bajas y medias, es decir, la mayoría de la sociedad valenciana, sufrirá con recortes en los servicios públicos el impacto en la recaudación".

Mientras, en materia de vivienda, Compromís alude al "escándalo" en la adjudicación de la promoción de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus de Alicante y lamenta la falta de medidas "que realmente garanticen que la adjudicación y comercialización de estas se realice de forma objetiva y justa, puesto que no incorpora el sorteo y continúa dejando en manos de las propias promotoras buena parte del procedimiento de asignación".

La coalición ve necesario "un mayor control por parte de la administración y la protección permanente de las viviendas con financiación o apoyo público para reducir el precio de la vivienda".