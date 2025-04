Compromís presentará recurso al TSJCV tras "negarse" la Generalitat a facilitar las imágenes del CCE del día de la dana

El Consell afirma que la solicitud de documentación de la coalición "no hace referencia a datos, informes o documentos administrativos"

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras la "negativa" del Consell a facilitar las grabaciones de las cámaras del Centro de Emergencias de la Generalitat (CCE), ubicado en l'Eliana (Valencia), correspondientes al pasado 29 de octubre, el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia y que dejó más de 220 víctimas mortales.

Así lo ha anunciado este jueves el síndic de la coalición, Joan Baldoví, que ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "negarse a facilitarnos" dichas grabaciones, a su juicio, porque "seguramente porque sacaría a la luz alguna nueva mentira de este gobierno".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, tras recibir una respuesta escrita del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a la solicitud de documentación del grupo parlamentario de Compromís, que había pedido copia de las grabaciones de todas las cámaras de seguridad en zonas de acceso o salida del Centro de Emergencias el 29 de octubre.

En la contestación, con fecha 16 de abril y consultada por Europa Press, Valderrama alega que dicha solicitud de documentación "no hace referencia a datos, informes o documentos administrativos", que es lo que establece el reglamento de Les Corts Valencianes en su artículo 12, según subraya el titular de Emergencias e Interior.

Con todo ello, según Baldoví, de nuevo "queda demostrado que Mazón y el PP tienen mucho que esconder". "Después de negarnos las llamadas de Mazón del día de la dana, ahora sumamos una nueva ocultación de información clave", ha incidido. Sin embargo, para Compromís, la respuesta del conseller "sí que evidencia una cosa: que hay grabaciones y que no nos las quieren facilitar".

"TODOS SON CÓMPLICES" DE MAZÓN

Así, desde la coalición han incidido en que en este caso "no se han borrado las imágenes" --a diferencia de las grabaciones del Palau de la Generalitat del 29O-- y, ante esta situación, se han preguntado "por qué no las quieren facilitar", para seguidamente deslizar: "Quizás porque sabríamos la hora exacta de la llegada de Mazón al Centro de Emergencias y quizás no coincide con la hora de la famosa imagen de Mazón entrando al Cecopi".

Dicho esto, Baldoví ha criticado que "todos los responsables del PP han tejido una telaraña de ocultación de información por la vía oficial y transparente de Les Corts, porque saben que podría tener consecuencias judiciales". "Todos son cómplices de la negligencia de Mazón", ha insistido.

Ante esta situación, el síndic ha garantizado que Compromís no se quedará "de brazos cruzados" y llevará "este tema a la justicia" para "defender la transparencia y dar a conocer toda la verdad de lo que pasó el 29 de octubre". "Los valencianos no nos merecemos un gobierno tan opaco, tan negligente e incompetente", ha remarcado.

UNA "NUEVA MUESTRA DE OPACIDAD" DEL CONSELL

De igual modo, el diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve, en declaraciones a los medios este jueves, ha censurado esta "nueva muestra de opacidad" del gobierno valenciano y ha considerado que facilitar las imágenes del CCE es algo "tan sencillo" como "recopilarlas y reenviarlas", y no la "excusa" dada por el Consell, algo "absurdo".

"Un 'president' que no tiene vergüenza de lo que hizo ese día no tendría problema en dárnoslas", ha asegurado, y por eso mismo se ha preguntado "qué es lo que quiere ocultar" Carlos Mazón, si es "a qué hora llegó" al Centro de Emergencias o "cómo llegó" y "qué estaba haciendo durante los minutos de antes". "Al final acabamos por la vía judicial", ha indicado Esteve, que ha expresado que "ojalá" fuera "suficiente" con la vía parlamentaria para obtener estas imágenes.

De cualquier modo, ha hecho hincapié en la importancia de saber "si realmente el 'president' llegó a esa hora que dice que llegó, si esa foto que ha presentado que es parte de un vídeo es real o no" y "qué hizo los minutos de antes y los de después, si realmente estuvo participando del Cecopi, si cumplió con sus responsabilidades y qué estaba haciendo durante ese tiempo".

Para Esteve, la respuesta del conseller de Emergencias e Interior es "no solamente una burla al trabajo de Compromís", sino también "a los valencianos y valencianas, que queremos saber algo tan sencillo como qué estaba haciendo nuestro presidente el día 29 de octubre mientras la gente se ahogaba". "Es una lástima tener que recurrir a la vía judicial para que ponga luz sobre un tema que es escandaloso ya", ha zanjado.