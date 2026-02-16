Compromís propone unir escuelas y centros de personas mayores en un proyecto contra la soledad no deseada

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha propuesto al Ayuntamiento que ponga en marcha un proyecto estable que conecte las escuelas públicas de la ciudad con los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores (CMAPM) para combatir la soledad no deseada y reforzar los vínculos en los barrios.

La iniciativa, que se presenta este martes en la Comisión de Bienestar Social, apuesta por un trabajo coordinado entre la Concejalía de Mayores y la Concejalía de Educación para crear programas intergeneracionales con continuidad e impacto real, ha explicado la coalición valenciana en un comunicado.

Compromís ha expuesto que, según el último Barómetro Municipal, el 55,6 por ciento de la población considera que las personas mayores que viven solas son el colectivo con mayor riesgo de sufrir soledad no deseada.

En palabras de la concejala Lluïsa Notario, "la soledad no deseada se combate con acciones, con una hoja de ruta definida que suponga reforzar las redes de apoyo y la promoción de actividades culturales, festivas y deportivas. Los barrios de València tienen un potencial enorme si conectamos generaciones".

LECTURAS COMPARTIDAS O COMPETENCIAS DIGITALES

La formación ha asegurado que este proyecto "supone beneficios para todas las edades" y plantea, entre otras iniciativas, talleres de memoria histórica en los que las personas mayores compartan experiencias de vida; proyectos de lectura compartida; intercambio de pódcast entre alumnado y mayores; espacios donde los mayores expliquen oficios tradicionales o donde los jóvenes enseñen competencias digitales.

"Imaginamos a una alumna ayudando a una persona mayor a utilizar el móvil para hacer una videollamada con su familia. O a un jubilado explicando cómo era el barrio hace cincuenta años ante una clase de jóvenes. Es una propuesta muy transformadora en la que las personas mayores podrán mejorar su bienestar emocional, sentirse útiles y reconocidas, ampliar su red social y reducir el sentimiento de aislamiento", ha señalado Notario.

Al mismo tiempo, "para las personas más jóvenes puede suponer desarrollar más habilidades sociales, aprender valores como la solidaridad y el cuidado, romper estereotipos sobre el envejecimiento y conectar con la historia viva de su barrio", ha añadido.

"APRENDER A CONVIVIR"

La edil de Compromís ha defendido que "educar no es solo aprender Matemáticas o Lengua", sino también "aprender a cuidar, a escuchar y a convivir. Y eso no se enseña solo en los libros, se aprende compartiendo experiencias reales", ha remarcado.

Compromís per València ha recordado que recientemente se aprobó la elaboración de una estrategia municipal integral contra la soledad no deseada con un enfoque transversal y comunitario. Esta nueva propuesta encaja plenamente en esa línea de trabajo.

"El centro educativo es un espacio privilegiado para generar cambio social. Si unimos escuelas y centros de mayores, estamos construyendo ciudad, estamos cosiendo barrios y estamos haciendo prevención real contra la soledad", ha insistido Notario.