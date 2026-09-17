Compromís y PSPV acusan a Catalá de convertir València en una "ciudad enferma" de turismo y especulación

Concejales de la oposición durante el debate del estado de la ciudad en el Ayuntamiento de València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV han denunciado en el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de València que la alcaldesa, Mª José Catalá, ha convertido la capital del Túria en una "ciudad enferma" por la turistificación y la especulación inmobiliaria, lo que han advertido que agrava la crisis de vivienda y "expulsa a los valencianos" de sus barrios.

Así lo han manifestado los portavoces de los grupos de la oposición, Papi Robles (Compromís) y Borja Sanjuan (PSPV), este jueves por la tarde en sus intervenciones durante esta sesión que se celebra al inicio de curso, la última del actual mandato antes de las elecciones municipales de 2027.

Desde Compromís, Robles ha lamentado que se haya mantenido este debate a pesar del temporal de fuertes lluvias de la pasada jornada, ya que considera que el gobierno municipal (PP-Vox) debería estar este jueves "en las calles". La ciudad, ha denunciado, "se volvió a ver abandonada dos años después" de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 232 fallecidos.

Dicho esto, Robles ha resumido el mandato de Catalá desde 2023 como un gobierno "para sus fotos y para los poderosos, no para los que lo necesitan", cuando ha señalado que actualmente hay "tres emergencias urgentes y cronificadas" en la ciudad: la climática, la de la vivienda y la social.

Ha acusado al ejecutivo local de "mirar a otro lado" ante los problemas generados por los apartamentos turísticos y de "no querer topar" los alquileres. "Esto parece un coladero (...). Su legado será una ciudad concebida para el turismo que ha expulsado a los vecinos", ha avisado a Catalá, a quien ha reprochado que no apruebe una tasa turística y sí una de basuras.

En materia de movilidad, ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento apuesta por "asfalto y coches" mientras "pierde aquel que necesita el transporte público", y ha puesto como ejemplo el proyecto del Corredor Verde.

Otras de las críticas que ha lanzado a Catalá son el dinero invertido en renovar las aceras de Colón o haber apostado por "poner toldos" para combatir las olas de calor. Frente a ello ha exigido un "cambio de paradigma" para afrontar las consecuencias del cambio climático.

Por otro lado, la portavoz de Compromís ha acusado a los ediles de Vox de estar "desaparecidos" durante el incendio forestal de este verano en El Saler, algo que ha recordado que también sucedió en la dana.

Frente a todo ello, ha augurado que "en 2027, el cambio volverá a ser posible" como sucedió en las elecciones de 2023, y ha reivindicado que lo conseguirán "de la mano de Mónica Oltra", candidata de Compromís a la alcaldía.

"LA VALÈNCIA DE LOS VALENCIANOS ESTÁ DESAPARECIENDO"

Desde el PSPV, Sanjuan ha definido la València de Catalá como "una ciudad enferma de ajenidad" y compuesta por "imágenes de turistas durmiendo en la puerta de apartamentos, autobuses completos y suciedad que se acumula mientras enfrente abre el enésimo café de especialidad".

"La València de los valencianos poco a poco está desapareciendo; intentan que no se hable de ello, pero son conscientes de que es un sentimiento bastante extendido, hasta entre los que votaron a la derecha", ha argumentado, y ha afirmado que "la misma derecha que acusa a otros de 'vendepatrias' está vendiendo València a trozos".

Y ha rematado: "Catalá dice que le duele España; como alcaldesa le podría doler València", en alusión a las declaraciones de la primera edil sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Sanjuan ha afeado a Catalá que haya establecido como criterio de arraigo tener cuatro años de residencia para recibir ayudas a la natalidad, cuando ha recordado que ella se presentó como alcaldesa llevando "menos de cuatro meses empadronada". "¿Se vino usted a València por la paguita?", le ha cuestionado.

Paralelamente, ha asegurado que la alcaldesa "ha dimitido de su responsabilidad de dirigir la ciudad" y permite "dinámicas urbanizadoras y destructoras", entre las que ha señalado la reapertura de un hotel de lujo en El Saler, la "autovía urbana" del Corredor Verde o la especulación con "51 hoteles nuevos".

Se ha preguntado "en qué se diferencia la manera de entender València por parte de PP y Vox", ya que considera que ambos quieren una ciudad "dirigida como un parque temático" para turistas. "Las elecciones se resumen en que o explotamos la burbuja del turismo y la especulación en València o explota la ciudad", ha advertido, y ha llamado a los vecinos a "recuperar València" en las urnas.

VOX: "CUANDO TENÍAMOS QUE DECIR NO, HEMOS DICHO NO"

Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha asegurado que su partido contribuye a la acción del Ayuntamiento y ha recalcado: "Cuando teníamos que decir no hemos dicho que no. No entramos en el gobierno para ocupar un sillón, sino para cambiar las políticas".

Dirigiéndose a Catalá, ha dicho que durante su discurso en este debate ha habido "momentos en los que parecía escuchar a alguien con el carné de Vox" cuando ha hablado de inmigración. "Siempre mejor el original que la copia, siempre", ha añadido.

En clave estatal, ha defendido que València no debe "mendigar" los recursos que necesita del Gobierno en materia de agua o seguridad: "Mientras Vox esté en el Ayuntamiento siempre saldrá a decirlo aunque a alguien le pueda molestar".

Como balance, Gosálbez ha reivindicado el trabajo de su partido en materia de empleo, tradiciones o la Devesa-Albufera. También ha defendido que dieron "sentido común a la gestión administrativa cerrando el chiringuito de València Activa", cuya actividad ha asegurado que se mantiene desde servicios municipales.

En medioambiente, ha asegurado que destinan casi el doble que el anterior ejecutivo a la poda en l'Albufera, que se ha "puesto orden" en el Consell Agrari y se convocará en octubre y que se ha "retirado por primera vez la porquería que había en el bosque de la Devesa". "Ustedes han dado lecciones desde los despachos, nosotros preferimos el ecologismo real, que no es otra cosa que entrar en el monte y trabajar", ha dicho a Compromís y PSPV.

RÉPLICA DE CATALÁ

En su réplica, Catalá ha reprochado a los grupos de izquierda que ahora pidan una política de vivienda y de turismo "más intensa" que la que ellos realizaron entre 2015 y 2023, por lo que les ha exigido "coherencia". Les ha preguntado "por qué hicieron solo 14 viviendas protegidas en ocho años o por qué no aprobaron una moratoria de los pisos turísticos", así como "por que permitieron transformar bajos comerciales en viviendas de uso turístico".

La primera edil ha defendido que València "no debe promocionarse más como ciudad, debe ordenar su turismo", y ha puesto como ejemplo su apuesta por "regular los cruceristas que vienen". Ha acusado además a la oposición de "no abrir ni una 'escoleta'" durante sus dos mandatos, al tiempo que ha negado que quiera acabar con la costumbre del 'sopar a la fresca' como dice Compromís.

Sobre el criterio de arraigo, ha asegurado que "nadie" se lo exigió, sino que se le "ocurrió" a ella y se puso en marcha "antes de que todos ustedes hablaran de prioridad nacional". Y ha dicho a Vox que ella "solo estará en el PP" porque "hay personas como (Juan Jesús) Vivas", presidente de Ceuta, además de asegurar que no está en contra de la inmigración sino que quiere que se regule.

Por otra parte, ha agradecido la intervención de 65 entidades en este debate, ha puesto en valor su "valentía" y se ha comprometido a atender "particularmente" sus peticiones.

En las contrarréplicas, los grupos han hablado sobre el incendio de El Saler. Gosálbez ha recalcado que él estuvo presente "de 12.30 hasta las diez de la noche, y sin comer"; Robles ha exigido explicaciones de "por qué viró el viento", y el portavoz del Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, ha defendido el dispositivo que se desplegó.