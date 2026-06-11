Compromís y PSPV cargan contra el anuncio de Catalá sobre el pasaeo García Lorca: "Es un error histórico"

Recreación del paseo García Lorca - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han cargado este jueves contra el anuncio de la alcaldesa de València, María José Catalá, del ahora "paseo" García Lorca --para el que se propuso en el anterior mandato la construcción de un corredor verde--, al considerar que se trata del "mayor error de ciudad en democracia" y un "error histórico".

El paseo García Lorca tendrá una extensión de 80.000 metros cuadrados en la que un 88 por ciento del espacio será zona verde, peatonal y ciclista y un 12 por ciento estará reservado para el "viario imprescindible": el tránsito en dos carriles para coches --ambos en sentido sur, de salida-- y uno para autobuses públicos --también en sentido sur--.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que Catalá "renuncia a un gran parque en García Lorca y abraza el tráfico, un error histórico que condena los barrios del sur", "tras meses de opacidad, aplazamientos y un proceso participativo que nunca existió.

Así, ha lamentado en un comunicado que el paseo "incluye tráfico de vehículos en un espacio donde ahora no pasa ningún coche" y sitúa a la capital valenciana "en el lado equivocado de la historia: todas las ciudades que han soterrado vías -Bilbao, Madrid, Sevilla, Barcelona- han apostado por el verde" mientras que Catalá "ha apostado por los coches".

"Si ahora pensáramos en cuatro carriles pasando por el medio del Jardí del Túria, nos entraría terror de lo que habríamos desarrollado. Pero, en cambio, esta ciudad consiguió ese Túria. El Jardí del Túria existe porque en su momento se tomó la decisión valiente de no hacer la autopista. Catalá tiene ante sí la misma decisión y la oportunidad de hacer un gran parque", ha reprochado la edil valencianista.

Robles ha subrayado que los barrios del sur de la ciudad --Malilla, la Raïosa, Sant Marcel·lí, la Creu Coberta, Patraix, Jesús, els Pobles del Sud-- "llevan décadas soportando el peso de las infraestructuras más agresivas de la ciudad: la V-30, las vías del tren, contaminación acústica y temperaturas hasta dos grados superiores al resto de València", con menos zonas verdes por habitante, más densidad y menos servicios.

En esta línea, critica que Catalá "ha decidido perpetuar esa brecha en lugar de aprovechar la oportunidad única de cerrarla" pero ha advertido: "Como ocurrió con el cauce del Túria, quien tome la decisión correcta ahora tendrá el reconocimiento de la historia; quien la desaproveche, su vergüenza".

Según Robles, en pocas semanas se han reunido más de 35.000 firmas, por lo que "ignorar esta demanda no es una posición técnica, es una decisión política contra la voluntad expresa de la gente". Por su parte, el concejal Giuseppe Grezzi ha señalado que la cuestión no es el porcentaje de zona verde si no "si habrá tráfico o no".

"Un bulevar con carriles de vehículos no es un corredor verde, es una avenida con árboles a los lados. La diferencia es radical en términos de calidad ambiental, ruido, emisiones y uso ciudadano real", ha manifestado y ha señalado que si ganan las elecciones municipales en 2027 recuperarán "el parque verde que se merece la ciudadanía".

Según Grezzi, "el corredor verde es una deuda con los barrios del sur, una exigencia científica y un compromiso europeo. No hay término medio posible: o se hace un corredor verde de verdad o no se hace. Y si Catalá opta por los coches, que se lo explique a los barrios del sur, a las entidades vecinales, a la Comisión Europea y a las generaciones que vivirán en esta ciudad cuando el clima sea aún más extremo de lo que es hoy."

"SALVAJADA"

Desde el PSPV, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que la decisión de proyectar tres carriles sobre el Corredor Verde, un proyecto que impulsaron desde Urbanismo en el anterior gobierno progresista para "coser" los barrios del sur de la ciudad, "es el error de diseño de ciudad más grave que puede cometer el Ayuntamiento en democracia. Es una salvajada".

Sanjuan se ha manifestado en estos términos en un comunicado en el que critica el anuncio de Catalá "de convertir ese gran espacio verde de la ciudad en una nueva autopista urbana con tres carriles y de generar otra carretera en la calle San Vicente". "Es una salvajada a la altura de querer pasar tres carriles para coches por el Jardín del Turia. València tiene que aprovechar la oportunidad de que se están soterrando las vías del sur para generar un corredor que conecte todos esos barrios como lo hace el Jardín del Turia", ha incidido.

El portavoz socialista ha subrayado que la transformación del antiguo cauce del Turia en "un gran jardín" fue "una de las decisiones urbanísticas más importantes de la historia reciente de la ciudad" y ha advertido de que Catalá "está repitiendo los mismos planteamientos que en su día apostaban por llenar de asfalto un espacio que hoy constituye uno de los principales símbolos de València".

"Lo mejor que le pasó a València es decidir que no quería más carriles de coche y quería un enorme jardín que tejiera la ciudad. Y ahora que tiene, muchos años después, la misma oportunidad, los mismos carcas de siempre están intentando que València elija asfalto en lugar de verde", ha añadido.

El responsable socialista considera que el proyecto presentado por el gobierno municipal supone "una renuncia al modelo de ciudad sostenible, saludable y cohesionada que demandan los vecinos y vecinas de los barrios del sur, además de desaprovechar una inversión histórica vinculada al soterramiento de las vías ferroviarias".

De hecho, ha hecho hincapié en que el Corredor Verde tiene el apoyo de los vecinos de los barrios colindantes así como la firma de más de 40.000 personas "que han manifestado que quieren un jardín y no una autopista urbana como quiere hacer Catalá".

"Esta decisión tiene que ser revertida y lo mejor que podría hacer Catalá es dejar de oponerse a que esta ciudad sea una mejor ciudad para vivir y no solamente una ciudad para circular", ha concluido Sanjuan. En este sentido, ha exigido al gobierno municipal que "rectifique y recupere el diseño original del Corredor Verde para garantizar que el espacio liberado por el soterramiento ferroviario se convierta en un gran eje verde capaz de conectar barrios, generar nuevos espacios públicos de calidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de València".