Compromís y PSPV dicen que ante la acampada de docentes Catalá no puede estar "como si esto no fuera con ella"

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuan, en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han señalado este miércoles que ante la acampada en la plaza de la Virgen de la ciudad de docentes de la enseñanza pública en huelga, la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), no puede seguir "como si esto no fuera con ella" y esconderse en el consistorio.

La portavoz de Compromís en esta corporación local, Papi Robles, ha manifestado que "la gente sigue movilizándose porque quiere negociar, porque quiere que se encuentren soluciones" y ha apuntado que "la respuesta de la Generalitat no puede ser ignorar al profesorado".

"Hay quien, ante un conflicto, prefiere sacar las porras en lugar de sacar las sillas para sentarse a hablar", ha criticado Robles, que ha añadido que se está hablando "de la realidad que viven cada día las familias valencianas".

"Ayer un niño se desmayó por un golpe de calor en clase en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Hay colegios con los baños permanentemente inundados" y "hay profesorado de baja que tarda meses en ser sustituido mientras el alumnado se queda sin clases o con sustituciones improvisadas", ha expuesto la edil en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Papi Robles ha destacado que "ni María José Catalá puede seguir haciendo como si esto no fuera con ella, ni la consellera --de Educación, Carmen-- Ortí puede encerrarse en el Palau para evitar negociar".

"Gobernar es dar la cara y sentarse a una mesa, no esperar a que el conflicto se enquiste", ha subrayado la representante de Compromís, que ha añadido que "si este gobierno no es capaz de solucionar los problemas que afectan cada día a la educación valenciana, alguien debería explicarnos para qué demonios sirve".

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha considerado "terrorífico que una alcaldesa democrática esté pidiendo que se desaloje por la fuerza una protesta ciudadana como es la de los profesores y profesoras que están pidiendo medios para poder sostener la educación pública".

Sanjuan se ha pronunciado de este modo "después de que María José Catalá haya insistido en desalojar por la fuerza al grupo de profesores y profesoras que han acampado en la plaza de la Virgen para defender la educación pública", según ha indicado el PSPV-PSOE en un comunicado.

El concejal socialista ha censurado también que la primera edil, "en lugar de intentar mediar para que el Consell" que preside Juanfran Pérez Llorca (PP) "trabaje para llegar a un acuerdo, haya empujado a la asociación de Amics del Corpus --fiesta que se celebra este fin de semana también en la plaza de la Virgen-- a que se enfrenten con los manifestantes mientras ella no hace absolutamente nada y se esconde en el Ayuntamiento".

"Con la excusa del Corpus, María José Catalá está pidiendo abiertamente que se desaloje de manera violenta a los profesores y profesoras que están pidiendo una mejor educación pública solamente porque le molestan sus reivindicaciones, solamente porque le viene mal al Partido Popular que estén allí", ha aseverado Sanjuan.

El portavoz socialista ha pedido a Catalá que "en lugar de emplear esta actitud antidemocrática, se arremangue y trabaje como alcaldesa".

"DOBLEGARSE"

"Es lo que debería estar haciendo desde el principio en lugar de doblegarse a los intereses de su partido. Si lo que quiere es que deje de haber protestas en la ciudad de València, lo que tiene que hacer es exigirle a Pérez Llorca que llegue a un acuerdo con los sindicatos de los profesores y profesoras de una vez, porque lleva cuatro semanas sin atender sus reivindicaciones", ha manifestado el edil.

Borja Sanjuan ha subrayado que "lo único que pretenden" estos docentes "es mejorar la educación pública y que los alumnos y alumnas no tengan que soportar las precarias condiciones que soportan".

"En lugar de defender a los alumnos y alumnas y a las familias de València, está actuando como una alcaldesa irresponsable, de una manera más propia de una figura política autoritaria", ha dicho Sanjuan a Catalá.