Compromís se queda solo en su petición de que comparezca Llorca el viernes por el incendio: “Es momento de la extinción"

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de la Vall d’Uixó, a 28 de julio de 2026 - Ángel Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, PSPV y Vox han rechazado la petición de Compromís de que comparecieran en el pleno de Les Corts de este viernes, el último ordinario del curso parlamentario, el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para explicar las actuaciones realizadas por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que afronta este miércoles su quinto día activo.

“Ahora es el momento de la extinción”, han coincidido diputados de PP, PSPV y Vox en declaraciones a los medios antes de la junta de síndics donde se ha rechazado la propuesta presentada por la coalición valencianista el pasado lunes, dos días después de originarse el fuego.

En su propuesta, registrada el lunes a las 10.15 horas, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, pedía la convocatoria de una sesión extraordinaria en el pleno del viernes –donde se votará la aprobación de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026– y la inclusión en el orden del día de las comparecencias de Llorca y Valderrama para informar sobre las actuaciones en el incendio que afecta al Parc Natural de la Serra d’Espadà.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha pedido ser “serios y respetuosos” porque el incendio sigue activo y “ahora todos debemos estar centrados en luchar contra el fuego”. Además, ha acusado a Baldoví de buscar “rédito político” con esta propuesta.

“El lunes, a las diez de la mañana, cuando todos los servicios de emergencia estaban intentando coordinar los desalojos y los confinamientos y proteger a la ciudadanía, la única preocupación de Compromís era que el ‘president’ y el conseller viniesen al debate político con Baldoví. Ahí cada uno muestra sus prioridades”, ha reprochado.

El ‘popular’ ha aprovechado para criticar que Compromís no solicitó comparecencias con tanta inmediatez en el incendio de Bejís (Castellón) de 2022, que provocó un incidente con un tren que atravesaba la zona porque no fue avisado de las llamas. “Gabriela Bravo tardó un mes en dar explicaciones”, ha dicho sobre la entonces consellera de Interior.

EL PSPV PEDIRÁ COMPARECENCIAS CUANDO SEA EL MOMENTO

Desde el PSPV, su portavoz adjunta Mª José Salvador ha remarcado que el fuego de la Vall d’Uixó sigue activo y “estamos en el momento de las llamas”, la “primera de las cinco fases de un incendio”, por lo que considera que “todos los esfuerzos” se deben centrar en la extinción.

“Ya vendrá el momento de la reflexión y de la rendición de cuentas y de depurar responsabilidades políticas, si las hay, en sede parlamentaria”, ha subrayado, además de recordar que la Diputación Permanente de Les Corts estará activa entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre.

La portavoz socialista ha garantizado que su grupo pedirá estas comparecencias cuando sea el momento oportuno, además de recordar que solicitaron en junio la intervención de Valderrama en Les Corts para exponer el plan de prevención de incendios y fue denegada.

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha coincidido en que “ahora no es el momento de las explicaciones” sobre el incendio, “sino cuando se controle”. “Que se dejen de comparecencias, lo importante es que se trabaje desde la Generalitat con todos los servicios de extinción”, ha exigido a Compromís.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Paula Espinosa ha defendido la necesidad de que Llorca y Valderrama expliquen la gestión del incendio y las ayudas que plantea el Consell para los afectados: “No hay excusa para que los consellers y el ‘president’ vengan a rendir cuentas”.

PNL URGENTE DE COMPROMÍS

Al margen de estas comparecencias, la diputada valencianista ha anunciado que su grupo registró este pasado martes una proposición no de ley (PNL) de urgencia para exigir a la Generalitat una serie de medidas, como aprobar una estrategia valenciana de prevención y gestión de los grandes incendios forestales, aumentar la inversión en esta materia, reforzar los servicios de extinción mediante la estabilización de plantillas o implantar una red de detección precoz.

Otras de las peticiones de Compromís en esta PNL son vigilar el cumplimiento de las medidas urbanísticas de prevención de incendios, implantar programas de sensibilización y autoprotección ciudadana y desplegar un plan de recuperación integral tras el fuego de la Vall d’Uixó.

“No vamos a permitir que el Parc Natural de la Serra d’Espadà cambie su perímetro como en otras ocasiones se ha intentado”, ha avisado la portavoz adjunta de la coalición. También ha instado al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, de contrarrestar el abandono de tierras en lugar de tanto “hablar de los héroes del campo”.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, los cuatro grupos han valorado los fondos presupuestados por el Consell para 2026 en materia de prevención de incendios. El PP ha asegurado que las cuentas aprobadas incluyen más de cien millones de euros más en esta materia que en 2025, aunque ha admitido que estos fondos “nunca serán suficientes” vista la magnitud de los últimos incendios a nivel estatal.

Mientras, PSPV y Compromís han acusado a los ‘populares’ de “abrazar el negacionismo climático de Vox con un recorte del 10% en prevención de incendios” y en otras partidas de educación ambiental.

Según Vox, se ha reducido “única y exclusivamente una partida para la dana que era coyuntural”, mientras se han implantado otras para “ayudar a los propietarios a limpiar cauces, barrancos y montes”.