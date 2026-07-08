Compromís se querellará contra Mompó por falso testimonio ante la jueza de la dana: "Está encubriendo a los suyos"

El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 30 de junio de 2026, en Catarroja - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís estudia querellarse contra el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, por falso testimonio en su última declaración ante la jueza de la dana, según han anunciado este miércoles el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, y la portavoz en la institución provincial, Dolors Gimeno, que han reclamado su dimisión, le han acusado de "encubrir a los suyos" para "cubrirse las espaldas" y han cuestionado que el dirigente 'popular' "tenía la información y, de repente, ha perdido la memoria".

"La pregunta que nos hemos de hacer es si un presidente de la Diputació puede ser un mentiroso, si un presidente de la Diputació puede ir al juzgado y decir mentiras. Y esto es lo que dice categóricamente la jueza: que hay abundante información para desmentir todo lo que ha dicho Mompó", ha expuesto Baldoví, en referencia a un auto de la magistrada de este pasado lunes en el que apunta que Mompó, "en su reciente declaración, al igual que en la primera, manifestó que en el Cecopi solo se habló de Forata, de lo cual existe en la causa abundantísima prueba que lo desmiente".

El dirigente provincial, entre otras cosas, afirmó en su segunda declaración como testigo que no recuerda que el día de la riada la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, le advirtiera de la situación del barranco del Poyo. Tampoco se acordaba de que nadie trasladara en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) esta situación. La segunda citación de Mompó se produjo después de que Folgado testificara que avisó sobre las 18 horas del día de la dana al presidente de la Diputació de que el barranco del Poyo a su paso por el municipio estaba "desbocado".

Para Baldoví, el también líder del PP en la provincia de Valencia "está inmerso en la carrera para ver si llega primero a la meta" antes que el jefe del Consell y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "para ser 'president' de la Generalitat", aunque a la vez también "está faltando el respeto a todos los valencianos, pero fundamentalmente a las 230 víctimas" de la dana.

"NO MERECE SER EL ASPIRANTE A PRESIDENTE DE LOS VALENCIANOS"

"Mompó no puede ir declarar ante la jueza y obviar que había hablado con las alcaldesas de Chiva y de Torrent. Mompó tenía la información y, de repente, ha perdido la memoria, no sabe, no recuerda, borra el teléfono... en definitiva, una persona que hace todo esto no merece el respeto de los valencianos y las valencianas y no merece ni ser el presidente de la Diputación ni menos todavía ser el aspirante a presidente de los valencianos".

Ante esta situación, el síndic de Compromís en Les Corts ha reclamado su dimisión porque, según ha argumentado, "un mentiroso no puede presidir la Diputació", pero también ha avanzado que los servicios jurídicos de Compromís estudian la posibilidad de presentar una querella por falso testimonio contra Mompó.

MOCIÓN EN LA DIPUTACIÓ PARA EXIGIR SU DIMISIÓN

Por su parte, la portavoz de Compromís en la Diputació, Dolors Gimeno, ha indicado que la coalición ha presentado en esta institución una moción para exigir la dimisión inmediata de Vicent Mompó, quien lleva "prácticamente dos años diciendo una mentira tras otra y obviando la información que tiene".

"Él estaba en el Cecopi el 29 de octubre --de 2024--, él sabe perfectamente lo que pasó allí y no solo espera que le pregunten para responder, sino que siempre dice que no lo recuerda, que no sé qué me estás preguntando y se escuda en esto, tanto en el juzgado como en las comisiones de investigación a las que ha acudido, por ejemplo en el Congreso de Diputados", ha aseverado.

De hecho, Gimeno ha acusado al presidente provincial de intentar "esconder el papel nefasto y letal" que jugó el PP y la Generalitat Valenciana con la dana, con el propósito a su juicio de "intentar ser candidato y aspirante a 'president' de la Generalitat dentro de su partido".

"Él se quiere cubrir las espaldas, pero entra en absoluta contradicción, tanto con el resto de los miembros del Consell, como también con diputados y diputadas del propio PP en la Diputació, que son alcaldes y que están contando con otras versiones, que recogen que habían hablado con Mompó por teléfono, que le habían trasladado información del --barranco del-- Poyo, como es el caso de la alcaldesa de Torrent, que ha testificado que le había contado cómo estaba la situación del barranco de Horteta", ha apostillado.

Dicho esto, Dolors Gimeno ha argumentado que en Compromís han esperado "mucho tiempo para que la justicia hiciera lo que tenía que hacer, que era recoger esas testificales", pero ha considerado que ahora sí "ha llegado el momento" de dar el paso. "Cuando ya la justicia ha dicho que tiene abundante información y prueba que desmiente todas las versiones de Mompó, pedimos su dimisión inmediata", ha afirmado.

PRESENTARÁN LA QUERELLA CUANDO CONSIDEREN OPORTUNO

Según ha reivindicado, "las víctimas necesitan justicia, las familias necesitan reparación y para todo esto hace falta verdad". "Y Vicent Mompó no está diciendo la verdad, desde el principio está escondiendo la verdad y la información que tiene y es por las víctimas y por todas las personas que aquel día estaban en los pueblos de la dana que entendemos que, efectivamente, no es que no se acuerde, sino que está encubriendo a los suyos y lo que pasó en el Cecopi", ha zanjado.

Sobre cuándo presentarán dicha querella, Joan Baldoví ha señalado que lo podrían hacer "mañana mismo", pero quieren tener "toda la prudencia del mundo para presentarla en el momento justo para que tenga los efectos que tenga que tener". "No lo decimos nosotros, lo dice la propia jueza: Mompó ha mentido y, por tanto, en el momento que creamos oportuno presentaremos esa querella por falso testimonio de un presidente de la Diputació que tenía completa información de lo que estaba pasando", ha rematado.