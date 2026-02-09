Compromís reclama a la Generalitat los expedientes de todas las promociones de alquiler oficial y asequible de Alicante

Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha reclamado el acceso a los expedientes completos de las promociones de alquiler asequible y oficial que actualmente están tramitándose en la ciudad de Alicante, a traves de diferentes solicitudes dirigidas tanto al consistorio alicantino como a Les Corts Valencianes.

Por una parte, el grupo municipal ha pedido toda la información relativa a las promociones de alquiler en el Casco Antiguo, El Portón, así como las viviendas construidas en el barrio de San Gabriel. Por la otra, el grupo de Corts ha inquirido por las promociones del plan autonómico, el Pla Vive, que están desarrollándose en el Garbinet, la Ciudad de la Luz y Rabassa, según ha informado la coalición en un comunicado.

"Hemos pedido todos los expedientes e informes relativos a las promociones y adjudicaciones de vivienda de protección pública porque, obviamente, después de lo que ha pasado estas últimas semanas con las viviendas protegidas no nos fiamos absolutamente nada ni del Gobierno autonómico ni del gobierno de Alicante, puesto que han utilizado recursos públicos para beneficio propio, lo mejor que sabe hacer el Partido Popular", ha explicado la portavoz de Vivienda en la cámara autonómica, Maria Jose Calabuig en relación con la polémica por las viviendas de proteccion del Residencial Les Naus en Playa San Juan.

Calabuig ha recalcado que exigen "transparencia" y que se den "todas las explicaciones porque queremos que las viviendas públicas cumplan su fin y que vayan destinadas a gente de rentas bajas y medias y no para personas con 'sueldazos' de casi 70.000 euros y para cargos del PP".

Esta peticion de la diputada se suma a anteriores iniciativas llevadas a cabo en Les Corts, que contemplan la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, así como la del secretario autonómico responsable. Al mismo tiempo, han exigido la creación de una comision de investigación que ponga "luz" a lo ocurrido en Les Naus.