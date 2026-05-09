Compromís registra una petición de nueva comisión de investigación sobre la dana tras el "fracaso" de la primera

Archivo - La diputada de Compromís en las Cortes Isaura Navarro (i) y el síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts una nueva propuesta de comisión de investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, "después de que la comisión actual esté a punto de cerrarse en falso, sin profundizar en las responsabilidades ni dar respuestas claras a la ciudadanía".

"La comisión, con el plan de trabajo que impusieron PP y Vox, se ha convertido en una operación de lavado de cara. No ha habido comparecencias rigurosas, no se han escuchado expertos independientes y se ha evitado sistemáticamente responder a las preguntas incómodas. Se han esforzado sin miedo al ridículo con llamamientos a comparecer de youtubers, negacionistas o empresarios amigos dispuestos a afirmar lo que hiciera falta. Su manipulación de la comisión ha sido noticia. Por eso han decidido darla por acabada, porque su estrategia es el olvido, como hicieron con el accidente del metro", ha afirmado Isaura Navarro.

En un comunicado, la portavoz adjunta ha añadido que "las ausencias de comparecencias claves como la de los 17 alcaldes de los municipios afectados, de miembros del Cecopi que dirigía la emergencia, o miembros del Cecopal del Ayuntamiento de València, ciudad en la que murieron 17 personas sin recibir ningún aviso, son buena muestra de las pocas ganas que PP y Vox tenían de que la comisión de investigación hiciera su trabajo".

PERSONAL DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE CATARROJA

"Ese relato de mentiras que quieren imponer choca con el avance de la instrucción judicial, donde sí que están llegando los testigos y las pruebas. La vía judicial no pueden cerrarla cómo han hecho en Les Corts, pero si pueden quitar el personal de refuerzo necesario en el juzgado de Catarroja. Una vergüenza más de la gestión de --'president de la Generalitat, Juanfran-- Pérez Llorca", ha abundado.

La propuesta de nueva comisión plantea investigar la gestión completa de la dana, desde el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología hasta hoy, "incluyendo todas las consellerias implicadas (Emergencias, Territorio, Infraestructuras, Vivienda, etc.)". Asimismo, remarca la necesidad de garantizar, en la nueva comisión, un funcionamiento real con intervenciones "abiertas y dinámica" de pregunta-respuesta "para evitar que los comparecientes esquiven" las cuestiones de los grupos parlamentarios.

Del mismo modo, se propone incorporar el trabajo científico de expertos independientes en territorio, urbanismo y cambio climático, especialmente conocedores de la zona afectada. La constitución en los primeros 20 días después de la aprobación, un calendario de trabajo serio con orden de comparecencias y la elaboración de un dictamen final con conclusiones que se elevará al Pleno.

"Queremos una comisión que busque la verdad, no que la tape. Las víctimas y sus familias se merecen saber qué falló, por qué los responsables de las emergencias no actuaron como hacía falta y qué decisiones políticas pusieron en riesgo a la población. Las Corts tienen que ejercer su función de control y no convertirse en cómplices de un blanqueo institucional, como ha pasado en la comisión de investigación de la dana que ahora va a cerrarse", ha concluido Navarro.