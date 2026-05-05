Compromís señala a Llorca como "responsable" de la huelga educativa y lamenta que opte por el "enfrentamiento directo"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en la junta de síndics de este martes - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como "responsable único y total" de la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo, al tiempo que ha lamentado que el Consell haya optado por el "enfrentamiento directo" con los profesores en vez de sentarse a negociar con ellos.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, el mismo día que la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que continúa abierta al diálogo, aunque ha reconocido no tiene "mucho margen de maniobra". La coalición ya criticó este lunes a la consellera, a la que ve "desautorizada", y calificó de "absolutamente falsa" la cifra de más de 2.400 millones de euros al año que, según ella, supondrían las peticiones de los sindicatos.

En este sentido, Baldoví ha hecho hincapié en que, "a las puertas" de la huelga, el jefe del Consell es el "responsable único y total" de la misma y ha acusado al Gobierno valenciano de "renunciar a la negociación", una actitud que ha calificado de "absolutamente irresponsable". Además, ha asegurado que los argumentos de la consellera de Educación "se invalidan por sí mismos" y ha afeado a Ortí que la "primera decisión" que tomó al ser nombrada fuera "subirle el suelo a su gremio, los inspectores".

"Cuando deje de ser consellera, será inspectora y volverá al lugar donde ella misma se ha subido el sueldo", ha denunciado Baldoví, que ha afirmado que la otra única cosa que ha hecho Ortí al frente del departamento de Campanar ha sido "renovar los conciertos de siete escuelas del Opus Dei que de manera ilegal segregan niños y niñas", por una cantidad de "más de 72 millones de euros".

En cualquier caso, el síndic de Compromís en Les Corts ha censurado que el Consell haya optado por el "enfrentamiento directo" con el profesorado en vez de por negociar para evitar la huelga indefinida. A su juicio, se trata de una "absoluta irresponsabilidad" tanto por parte de Carmen Ortí como del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.