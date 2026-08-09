Compromís suma apoyos de cinco ayuntamientos a su propuesta de un corredor entre Castelló y Barcelona

Archivo - Imagen de las vías del tren en la estación de Nules-La Vilavella (Castellón) - ADIF - Archivo

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha ampliado el apoyo institucional a su campaña para reclamar una mejora de los servicios ferroviarios en el corredor litoral norte y la puesta en marcha de una conexión matinal con origen en Castelló de la Plana y destino Barcelona, pendiente de la adhesión de Vinaròs y Oropesa. Según ha informado el partido en un comunicado, la iniciativa ya cuenta con el apoyo de Benicarló, Benicàssim, Torreblanca, Peñíscola y Castelló.

Tras la aprobación por unanimidad de la moción en Benicarló y el respaldo del pleno municipal de Benicàssim, los ayuntamientos de Castelló, Peñíscola y Torreblanca también se han sumado a la reivindicación mediante declaraciones institucionales consensuadas entre los distintos grupos municipales.

Así, por el momento la propuesta cuenta con el apoyo de cinco municipios del corredor litoral norte y queda pendiente de la votación en los ayuntamientos de Vinaròs y Oropesa, lo que permitiría ampliar el consenso institucional en torno a esta reivindicación.

La iniciativa impulsada por Compromís plantea que el primer tren del día con destino a Barcelona tenga origen en Castelló y efectúe paradas en Benicàssim, Oropesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs, con el objetivo de facilitar los desplazamientos por motivos laborales, académicos, sanitarios y administrativos.

Además, reclama ampliar el actual servicio que inicia su recorrido en Vinaròs para que pase a salir desde la estación de la capital de La Plana, recuperar e incrementar las frecuencias ferroviarias entre Castelló, el Baix Maestrat, Tarragona, Barcelona y València, aumentar las paradas de los servicios Euromed y de larga distancia y avanzar progresivamente hacia el objetivo de un tren cada hora en el corredor litoral. Y defiende una mejor coordinación entre el tren y el autobús para garantizar una red de transporte público integrada.

En un comunicado, el portavoz de Compromís en la Diputació de Castelló, David Guardiola, celebra el apoyo conseguido en los municipios: "En pocas semanas hemos pasado de una iniciativa impulsada por Compromís a una reivindicación asumida institucionalmente por cinco ayuntamientos del litoral norte, y esperamos que muy pronto se sumen también Vinaròs y Oropesa. Esto demuestra que la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias está por encima de las siglas políticas y responde a una demanda real del territorio".

"Ccada nuevo acuerdo refuerza la legitimidad de una reivindicación compartida por los municipios afectados y envía un mensaje claro a las administraciones competentes: las inversiones en el Corredor Mediterráneo deben ir acompañadas de más servicios ferroviarios para la ciudadanía", subraya.

Y reivindica: "Las inversiones que se están ejecutando en el Corredor Mediterráneo deben servir para mejorar la vida de la gente y no solo para construir infraestructuras. Necesitamos que esas inversiones se traduzcan en más servicios, más frecuencias y mejores conexiones para los vecinos y vecinas de nuestras comarcas".