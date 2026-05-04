Compromís ve "desautorizada" a Ortí y tilda de "falsa" su cifra de los 2.400 millones de las peticiones de sindicatos

Archivo - El diputado de Compromís Gerard Fullana - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Gerard Fullana ha calificado de "absolutamente falsa" la argumentación de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, sobre cifrar las peticiones de los sindicatos educativos en más de 2.400 millones de euros al año, y ha considerado que la responsable autonómica está ya "desautorizada" tras la convocatoria de huelga indefinida.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa este lunes en Les Corts, en la que Compromís ha denunciado que el Consell ha renovado hasta 2031 los conciertos educativos de siete colegios vinculados al Opus Dei que, aunque "intentan justificar artificialmente" que no segregan por sexo, en la práctica siguen separando al alumnado.

La consellera de Educación, en declaraciones a los medios de comunicación en La Vila Joiosa (Alicante), donde este lunes se celebra el pleno del Consell, ha asegurado que los sindicatos educativos "han hecho llegar" a la Generalitat "todas sus demandas", que ha cifrado en "más de 2.400 millones de euros al año", y considera que "son unas reivindicaciones que por supuesto superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación".

Fullana ha replicado que la estimación que ha realizado la consellera es "absolutamente falsa" y, de hecho, ha argumentado que Ortí está ya "desautorizada" en este asunto. Además, ha deslizado que, con los casi 73 millones de euros que el Consell ha destinado para renovar estos conciertos educativos, se podría dar respuesta a "una parte" de las reivindicaciones del profesorado.

A su juicio, tanto la actual consellera de Educación como el anterior, José Antonio Rovira --ahora titular de Hacienda--, han perdido "absolutamente toda la credibilidad" tras haber demostrado la "imposibilidad" del Gobierno valenciano de afrontar mejoras en el sistema educativo público. "Para lo que les interesa, aunque sea ilegal, tienen dinero", ha criticado, en alusión a estos conciertos.

Y aunque ha rechazado "hacer política barata", Fullana ha expuesto que con la eliminación de estos conciertos se podrían "hacer muchas cosas", entre ellas afrontar algunas de las peticiones de los sindicatos. "La consellera está desautorizada para continuar juzgando las reivindicaciones de la comunidad educativa", ha zanjado el diputado de Compromís en Les Corts.