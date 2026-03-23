Compromís ve "incompleto" el decreto del Gobierno de medidas ante la guerra en Irán y el PP insiste en que llega "tarde"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha considerado que el decreto ley que incluye el plan de medidas anunciado el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que ha entrado en vigor este fin de semana, está "incompleto" porque su "acento" tendría que ser "evitar que cualquiera se pueda lucrar con esta situación excepcional", mientras que el PP se ha mostrado "a favor" aunque ha insistido en que llega "tarde".

Por su parte, el PSPV ha sacado pecho de que el Ejecutivo central ha impulsado "el escudo social más importante de todas las democracias europeas", ha exigido al PP que apoye los dos decretos anticrisis del Gobierno y ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a que "deje de criticar" y "se ponga a trabajar y haga como los gobiernos" de Ximo Puig, "que tomaban medidas para paliar los efectos" económicos de los conflictos internacionales.

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el sábado los dos decretos del Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.

Aunque ya están publicadas en el BOE, las medidas entraron en vigor el domingo y estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará este próximo jueves, 26 de marzo.

De un lado, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "incompleto" el decreto de medidas económicas y ha considerado que su "acento" tendría que estar "en evitar que cualquiera se pueda lucrar con esta situación excepcional provocada por la guerra en Irán". "Estamos acostumbrados a ver que en las gasolineras los precios suben de manera muy rápida, pero cuando bajan hay más lentitud para trasladarlo al consumidor", ha incidido.

EL GOBIERNO DEBERÍA IMPLICARSE "MUY MUCHO"

En este sentido, ha confiado en que el Congreso convalide las medidas como la rebaja en los precios de los combustibles por ser "un alivio para los bolsillos de los ciudadanos", pero ha instado al Gobierno de España a "implicarse a fondo" para que sea así. Frente a ello, ha reprochado a "aquellos que dicen que defienden a los ciudadanos pero al final votan en contra de cualquier medida que beneficie a los ciudadanos, sea la subida de las pensiones, el salario mínimo o estas medidas energéticas".

Sobre la congelación temporal de los contratos de alquiler, una de las demandas de Sumar, también presente pero en un decreto por separado, Baldoví ha indicado que el Ejecutivo central se tendría que implicar "muy mucho" porque este es "el principal problema que ahora mismo tenemos los ciudadanos" y "todos sabemos el alivio que representará para una persona que ahora mismo tuviera que renegociar su contrato de arrendamiento lo que podría suponer estas subidas".

EL PSPV DEFIENDE EL PLAN DE SÁNCHEZ

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha defendido que el Gobierno de España ha impulsado "el escudo social más importante de todas las democracias europeas" ante la guerra en Irán y ha reivindicado que no ha habido "otro país que haya adoptado las medidas que está adoptando" el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "para intentar paliar los efectos de esta crisis bélica": "Ha hecho un escudo social sin precedentes en el conjunto de las democracias europeas y vuelve a ser ejemplo y liderazgo".

Tras la entrada en vigor de estos decretos, el socialista se ha congratulado de que los españoles han podido ver ya "una bajada de 30 céntimos en el litro de carburante", una medida que "ya se hizo también durante la guerra de Ucrania" y que, a su juicio, "demuestra que hay un Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez que quiere proteger a los ciudadanos de las consecuencias de una guerra que nadie quiere". En esta línea, ha confiado en que el "conjunto del arco parlamentario" los convaliden.

Mientras, sobre las medidas en materia de vivienda, ha animado a "la derecha española" a que "se ponga de una vez por todas de parte de los ciudadanos que necesitan ayudas, que necesitan que el Gobierno y que el Estado les ayude a poder tener un proyecto de vida digno". "No acabo de entender que el PP diga que, aunque parece que vaya a apoyar un decreto que quiere paliar las medidas, pero en cambio ante la mayor crisis que hay en España, que es la crisis de la vivienda, no esté de acuerdo", ha dicho.

LLORCA "TIENE ALGO QUE HACER"

Así, ha exigido al PP que apoye también este otro decreto y ha aprovechado para reclamar al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "que diga 'no a la guerra' y que lo diga claramente, que diga un 'no a la guerra' rotundo que evite que España participe en esa contienda y también que las potencias que se que quieren ir hacia allí como puede ser Estados Unidos reconsideren su postura".

Además, ha señalado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, porque ante esta situación "tiene algo que hacer" y le ha afeado que la Administración autonómica "aún no haya respirado a este respecto". "¿Por qué no hace nada?", le ha preguntado, al tiempo que ha lamentado que la Comunitat Valenciana se haya "acostumbrado a un presidente que basa toda su actividad precisamente en eso, en la inacción, pero en lo importante, que es tomar medidas, no está haciendo absolutamente nada".

Dicho esto, ha recordado que durante los gobiernos del Botànic presididos por el socialista Ximo Puig la Generalitat "tomó medidas para paliar los efectos" de la guerra en Ucrania, por lo que ha exigido a Llorca que "deje de criticar" y que "se ponga a trabajar y haga como los gobiernos del presidente Puig, que tomaban medidas para paliar los efectos del incremento de precios que producen muchas veces las invasiones".

EL PP SALUDA LAS REBAJAS FISCALES

Desde el PP, el diputado Luis Martínez ha insistido en que las medidas del Gobierno para paliar el impacto económico de la guerra en Irán llegan "tarde" y deberían haberse aplicado "mucho antes". En esta línea, ha destacado que su formación "ya propuso una serie de rebajas fiscales, que son las que parece que van en este decreto", por lo que ha "dado la bienvenida" a las mismas. "Siempre han estado criticando las rebajas fiscales desde el PSOE y --ahora-- se apuntan de nuevo", ha afeado a los socialistas.

Dicho esto, ha manifestado que los valencianos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esperamos más cosas", como ayudas, "y lo que no queremos son los recortes" como los del trasvase Tajo-Segura, lo que constituye a su juicio una "discriminación hacia los valencianos". "Sánchez está en estos momentos financiando proyectos de desaladoras y trasvases en Marruecos mientras que aquí recorta", ha censurado.

Preguntado por si la Generalitat debería complementar las medidas del Ejecutivo central, Martínez ha indicado que primero "tenemos que ver cuáles son exactamente" estas para poderlas valorar. "Eso es un tema que se ha de estudiar, veremos a ver", ha deslizado. En todo caso, ha remarcado que quien tiene las competencias en materia de IVA y en cuestiones fiscales "es el propio Gobierno de España".