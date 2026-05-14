Compromís ve un "insulto" el preacuerdo ofrecido por la Conselleria a los sindicatos: "Menos corrupción y más educación"

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "auténtico insulto" la propuesta de preacuerdo ofrecida este jueves por la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes para intentar llegar a un entendimiento que permita desconvocar la huelga, y que incluye siete apartados (ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, plantillas, promoción del valenciano, inclusión y FP), al tiempo que ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera Carmen Ortí a escuchar las demandas de los profesores: "Menos corrupción y más educación".

"Eso no es querer dar soluciones, eso no es querer llegar a un acuerdo, eso es encabronar, y lo digo con todas las letras, encabronar mucho más e insultar a la comunidad educativa", ha denunciado Baldoví, en declaraciones a los medios a las puertas del departamento de Campanar, en una protesta con gran presencia de profesorado ante la reunión entre Conselleria y sindicatos.

Para el síndic de Compromís, tanto el jefe del Consell como la consellera de Educación deben "dar soluciones y no esas trabas que acaban de dar, sin concreción, sin plazos, sin voluntad de llegar a un acuerdo". "Con esta actitud lo que está haciendo es que cada día que pasa la comunidad educativa tiene más claro que ha de continuar la huelga hasta conseguir los objetivos absolutamente legítimos, justísimos, de 'trellat', de sentido común que está demandando la comunidad educativa", ha argumentado.

De hecho, ha sostenido que la Conselleria lo que está haciendo con su actitud es "justamente reforzar el sentimiento de indignación, de que no están escuchando" y por eso mismo ha augurado que la manifestación prevista para este viernes será "histórica".

Preguntado por el hecho de que la Generalitat haya tardado casi una semana en volverse a sentar a negociar, Baldoví ha considerado que esto se debe a que a los representantes del Consell "no les importa la ecuación, les importa ganar el relato". "Si yo fuera 'president', si yo fuera conseller, me hubiera dejado el culo en una silla y no hubiera salido de la reunión hasta que no hubiera tenido un acuerdo", ha señalado el síndic de Compromís.

A su juicio, la estrategia de "empujar a la comunidad educativa a que haga huelga es, en definitiva, no importarte la educación, no importarte los niños y las niñas, no importante que tengan un futuro". "Sinceramente, no entiendo la actitud del 'president' y de la consellera. Es una actitud absolutamente irresponsable, indigna de un servidor público", ha agregado.

"INSTALADO EN LA GUERRA DEL RELATO"

En esta misma línea, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha calificado de "pura declaración de intenciones" la propuesta de preacuerdo ofrecida por Educación a los sindicatos, que "no se concreta en inversiones", y ha reprochado al Consell que esté "instalado en la guerra del relato".

Además, ha denunciado que lo único que se pretende por parte de la Conselleria es "atacar al profesorado y dejar de lado las mejoras salariales simplemente para generar odio entre las familias y el profesorado". "Es una absoluta irresponsabilidad del gobierno más irresponsable de la historia", ha lamentado.

El documento presentado por Educación no contempla ninguna propuesta sobre subidas salariales, aunque fuentes de la Conselleria han asegurado que esta cuestión no queda fuera de la negociación general. En su cláusula final, alude a la "voluntad de continuar el diálogo social" y establecer un calendario con mesas monográficas sobre cada una de las peticiones del profesorado.