Compromís ve "lamentable" que el Consell de Llorca se oponga a quitar privilegios a los 'expresidents' como Mazón

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado "absolutamente lamentable" que el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca y el PP se opongan a "acabar con los privilegios" de los 'expresidents' de la Generalitat como Carlos Mazón y le mantenga, en este caso, "una paga en el Consell Jurídic Consultiu, dos asesores con sueldos vitalicios de 58.000 euros, chófer, coche oficial y un piso en una de las mejores zonas de Alicante".

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, una vez el criterio del Consell respecto a la iniciativa de Compromís que plantea la modificación del Estatuto de los 'Expresidents' de la Generalitat ha llegado al registro de Les Corts Valencianes.

Baldoví ha lamentado que en su momento "ni el PP ni el PSOE ni Vox votaron nuestra propuesta para acabar con esta injusticia" y, pese a ello, ha asegurado que a Compromís no les preocupa "ser los únicos que defendemos acabar con estos privilegios, porque sabemos que tenemos a nuestro lado a una amplísima mayoría de valencianos y valencianas". "Y más pronto que tarde, acabaremos con estos privilegios", ha prometido.

El pleno del Consell emitió el lunes criterio desfavorable a la toma en consideración de la propuesta de Compromís, con la que la coalición valencianista pretendía evitar que los exjefes del Consell como Carlos Mazón tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios.

La iniciativa de Compromís pretendía retirar a los 'expresidents' su puesto nato en el CJC, la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor. La coalición considera que el apoyo a los exjefes del Consell se debe limitar a ofrecerles un vehículo oficial para actos protocolarios, medios para preservar su seguridad personal y apoyo económico y material para la organización de actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad al frente de la Generalitat o el fomento del autogobierno.

Se trata de una propuesta que ya se sometió al debate en Les Corts en marzo del año pasado, meses antes de la dimisión de Mazón, y que no prosperó porque ni PP ni PSPV ni Vox votaron a favor. Compromís la volvió a registrar el pasado diciembre para que Mazón no continúe disponiendo de una oficina de 'expresident', que está ubicada en la ciudad de Alicante, y de todos los privilegios establecidos en el Estatuto de Expresidentes.

Esta norma, que fue pactada en 2002 por PP y PSPV, establece que los 'expresidents' pueden ser miembros natos del CJC durante 15 años, en el caso de que hayan ejercido como jefes del Consell durante al menos una legislatura completa. También permite que, si no agotan la legislatura pero están al menos dos años en el cargo, sean miembros del CJC por el mismo tiempo que hayan sido 'presidents'.

Sin embargo, la propuesta de Compromís no se debatirá en el pleno de Les Corts de la próxima semana dado que el criterio desfavorable del Consell a la misma, que expuso el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en rueda de prensa el lunes, no había llegado todavía el martes al registro de Les Corts.