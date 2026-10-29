Compromís ve "mucho por hacer" dos años después de la dana y afea al PP que mantenga a Mazón "con privilegios"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (c), en una imagen de archivo durante una protesta contra la gestión de la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que "todavía queda mucho por hacer" en la zona afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, de la que este jueves se cumple el segundo aniversario, y ha vuelto a reprochar al PP que mantenga al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como diputado autonómico y "con privilegios como chófer, sueldo, asesor y un piso en Alicante".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras un minuto de silencio convocado por el parlamento valenciano por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), cuyo balance de fallecidos asciende a 69.

Baldoví ha recordado que "hoy también hace dos años que se conmemora la trágica efeméride de la dana", que arrasó decenas de municipios valencianos y provocó 233 víctimas mortales.

Como balance, ha señalado que "en la zona dana hay muchas obras por hacer, hay escuelas en barracones y solo se ha ejecutado un mísero 1,97% de las obras en educación". "En definitiva, aún queda mucho por hacer", ha lamentado.

Mientras tanto, ha criticado que "aún tenemos a una persona que aquel día desistió de sus obligaciones como 'president'" --en alusión a Mazón, quien dimitió más de un año después de la dana por su gestión de la catástrofe--". "Y no solo no lo han hecho dimitir, sino que además lo han premiado con privilegios como chófer, sueldo, asesor y un piso en Alicante", ha añadido en alusión a las prerrogativas de las que dispone Mazón en su condición de 'expresident' y de diputado del PP en Les Corts.

Por todo ello, Baldoví ha defendido que "las víctimas merecían de este gobierno mucho más de lo que se ha hecho en estos dos", en referencia al Consell.