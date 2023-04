La Comunitat aconsegueix el 85% d'ocupació aquesta Setmana Santa, amb pics per damunt del 92%, segons Hosbec

Turistes a Benidorm destaquen que la ciutat és "ideal" per a passar uns dies de descans: "És el New York City d'Espanya"

ALACANT, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana aconsegueix durant aquesta Setmana Santa el 85 per cent d'ocupació mitjana, encara que municipis de costa com Altea han donat la "campanada" i amb més d'un 92 per cent de la seua capacitat hotelera reservada. Tot això, acompanyat d'una climatologia primaveral "espectacular", permet realitzar un primer balanç "positiu".

Així ho ha indicat, en declaracions a Europa Press Televisió, el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Benidorm i la Costa Blanca (Hosbec), Fede Fuster, qui ha apuntat que, malgrat que en la campanya d'enguany "s'ha tardat molt a vendre a última hora", l'ocupació se situa per damunt del 85%, amb l'excepció destacada d'Altea, en situació de "ple tècnic".

En aquesta línia, ha ressaltat que "tots els índexs" turístics a la Comunitat Valenciana són "molt bons" i, de fet, grans ciutats com València, Benicàssim, Peníscola o Castelló, es frega i en alguns casos se supera el 90% d'ocupació. "El temps acompanya i s'està notant", ha assegurat.

No obstant això, Fuster ha indicat que les dades se situen lleugerament per davall dels del 2019, l'últim "any normal" abans de la pandèmia --"l'any passat encara arrossegàvem ómicron, no s'havien recuperat els vols internacionals i hi havia molt hotel tancat"--.

Una situació que ha atribuït sobretot al mercat britànic, entre un 7 i un 8% per davall de l'habitual, per la seua situació econòmica, "encara més greu" que en altres països per la inflació i l'augment dels costos. "Hui Benidorm estaria al 91 o 92% amb tota la potència del mercat del Regne Unit", ha exemplificat. En qualsevol cas, ha manifestat que des del sector esperen que la situació d'aquest mercat es recupere "ràpid" i que de cara a la campanya d'estiu puga funcionar "amb normalitat".

El president d'Hosbec ha ressaltat que, malgrat això, a Setmana Santa el mercat nacional és "el que mana" gràcies a un turista que "repeteix encantat". "Ja fa uns 10 dies que véiem les xifres i no ens hem equivocat, són xifres bones i, encara que sempre volem més i millor, no ens podem queixar", ha manifestat.

En aquest punt, ha celebrat que des del principi d'enguany el sector està "tornant a traccionar", cosa que és "positiva no solament per al turístic, sinó també per a uns altres" pel caràcter "tan transversal". "Que nosaltres funcionem és una gran notícia, perquè no deixem de ser una locomotora d'un tren que té molts més vagons", ha subratllat.

CAMPANYA D'ESTIU

De cara a la campanya d'estiu, Fuster ha avançat que el sector turístic espera unes xifres "de normalitat" malgrat que els costos, ha advertit, "s'han disparat" al voltant d'un 30% des de fa un any, cosa que "preocupa". "Evidentment, no podem traslladar tots eixos costos als nostres preus, és impossible, però una part xicoteta si que hem hagut de traslladar, encara que no hi ha hagut un canvi de preu de venda respecte a l'any passat", ha explicat.

Sobre aquest tema, ha posat l'accent que la Comunitat Valenciana torna a ser un any més una destinació "súper competitiva" a nivell nacional, amb una relació qualitat-preu "imbatible" a Espanya.

"BENIDORM ÉS EL NEW YORK CITY D'ESPANYA"

Precisament, diversos turistes que aquest dijous es trobaven a Benidorm apuntaven en aquesta direcció, en declaracions a Europa Press Televisió. Un d'ells, procedent de Segòvia, ha destacat que la ciutat és "genial" i "meravellosa" per les seues temperatures. "Això és el New York City d'Espanya", ha bromejat.

"Amb aquestes temperatures a Segòvia anem amb abric i ací, en canvi, mira com anem. Açò és únic, meravellós. No vindre a Benidorm és com si vas als Estats Units i no vas a Manhattan, és el número u en platja d'Espanya", ha ressaltat aquest turista, que ha ressaltat també "el bon clima, els hotels, la gent i els preus no molt cars". "A Espanya som únics", ha afegit.

Una altra visitant assegura que Benidorm és "ideal" per a gaudir de la seua platja, passejar, "prendre una cerveseta" i, tot això, amb "un munt de gent". "Venim a passar-nos-ho molt bé, és com una tradició, cal anar a Benidorm perquè si no sembla que no estàs de vacances", ha assegurat.

"L'ambient no hi ha més que veure'l, és meravellós. Hi ha bon menjar, restaurants, molta diversió, i per això recomane a tothom que vinga quan puga, ací hi ha de tot per a gaudir", apunta una altra turista.

Per la seua banda, dos visitants procedents de la Vilavella que visiten Benidorm aquesta Setmana Santa gràcies a l'Imserso han destacat el "gran ambient" de la capital de la Costa Blanca: "Tots els anys venim. Quan ixes, sempre veus gent, ens agrada vindre ací per ambient, és una meravella, tothom prenent el bany, després anirem a veure una processó i, a la nit, a gaudir d'un espectacle de balls".

Finalment, un turista de La Rioja es mostra "molt content" de visitar Benidorm com "tots els anys", mentre està "desitjant banyar-se a la platja". "La gent d'ací és una meravella, açò està ple qualsevol mes de l'any, ací hi ha de tot i per a totes les edats, hi ha festa per a tothom", ha afirmat.