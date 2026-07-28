La Comunitat, en alerta amarilla: cielo despejado y temperaturas en ascenso

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes en alerta amarilla y contará con cielo despejado y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada las temperaturas mínimas subirán en el tercio norte de la autonomía, irán en ligero ascenso en el tercio central y no anotarán cambios en el tercio sur; mientras que las máximas subirán en el interior de Valencia y Alicante y anotarán un ascenso ligero o no habrá modificaciones en el resto.

Por otro lado, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas que tenderá a régimen de brisas en las horas centrales del día con intervalos de moderado en el litoral de Valencia.