La Comunitat, en alerta amarilla, registrará temperaturas máximas significativamente altas en el interior de Valencia

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, que se encuentra hoy en alerta amarilla, registrará temperaturas máximas significativamente altas en el interior de Valencia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, esta jornada el cielo estará despejado con algunos intervalos de nubes bajas en zonas del litoral de la autonomía por la mañana.

También se espera polvo en suspensión en la mitad sur de la Comunitat y viento flojo variable que tenderá a sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y Castellón.