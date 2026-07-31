La Comunitat, en alerta naranja este viernes: temperaturas máximas elevadas en el interior y sur de Valencia

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este jueves 10 de agosto será el día más caluroso de este verano en la Comunida - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valencia se encuentra este viernes en alerta naranja puesto que espera temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y sur de Valencia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral de la autonomía y cielo despejado con polvo en suspensión en el resto por la mañana. Por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y de Valencia, donde hay baja probabilidad de chubascos y tormentas.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá al mediodía a componente oeste en el interior de Valencia, sur en Alicante y Castellón y este en el litoral de Valencia, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central por la tarde.