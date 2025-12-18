La Comunitat amanece este jueves sin alertas por lluvia aunque podrían registrarse chubascos

Archivo - Amanecer con cielos nubosos en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves sin alertas por lluvia aunque podrían registrarse chubascos localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, el cielo estará nuboso y se esperan brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la autonomía, localmente persistentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso. En el litoral de la Comunitat se prevé también viento del norte y nordeste moderado y, en el interior, viento flojo de dirección variable.