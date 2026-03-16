La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso

Archivo - Cielos despejados en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas máximas en ascenso, localmente notable en el interior de la mitad norte de la autonomía.

Así mismo, esta jornada las temperaturas mínimas anotarán un ligero descenso, han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, se espera viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes a primeras horas en el interior de la Comunitat y tendencia a amainar por la tarde; y viento flojo del oeste en el resto que tenderá a dirección variable en el interior y régimen de brisas en el litoral por la tarde.