La Comunitat arranca la semana con cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ligero ascenso

Archivo - Cielo azul en la Comunitat Valenciana - AEMET - Archivo

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ligero ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, no obstante, se esperan brumas y bancos de niebla en zonas de la mitad norte del litoral de la Comunitat al final del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas no anotarán cambios. Así mismo se espera para hoy viento flojo variable con brisas en el litoral en las horas centrales.