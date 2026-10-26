La Comunitat arranca la semana con nubes altas y temperaturas con pocos cambios

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con nubes altas y temperaturas con pocos cambios, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada no variarán las temperaturas excepto en el litoral de Castellón, donde las mínimas anotarán ascensos, han indicado las mismas fuentes.

Además, este lunes habrá en la Comunitat viento flojo de dirección variable y predominará la componente este por la tarde, cuando se darán aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.