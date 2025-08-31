La Comunitat despide agosto con temperaturas máximas significativamente altas en el litoral sur de Valencia

Archivo - Imagen de archivo de una mujer protegiéndose del calor con un abanico en el centro de València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana despide este domingo el mes de agosto con temperaturas máximas significativamente altas en el litoral sur de la provincia de Valencia, según indica la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

La Aemet precisa que las temperaturas irán en ascenso en el litoral sur de Valencia y que en el resto de la autonomía irán en ligero ascenso o se matendrán sin cambios.

Este 31 de agosto habrá en la Comunitat Valenciana cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas en el tercio norte e intervalos de nubes altas por la tarde.

El viento será flojo de dirección variable, aumentando a moderado por la tarde y predominando el sur y sureste salvo en las zonas más interiores de Valencia. En estas últimas predominará el oeste.