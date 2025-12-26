La Comunitat despide la semana con precipitaciones en el litoral, heladas en el interior y temperaturas en ascenso

Predicción del tiempo para este viernes 26 de diciembre en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana despide la semana con precipitaciones moderadas en los litorales sur de Valencia y norte de Alicante, heladas débiles en el interior y temperaturas en ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, este viernes los cielos estarán nubosos y tenderán a intervalos nubosos y a poco nuboso al final en el tercio sur. Las precipitaciones, por su parte, serán en general débiles, localmente moderadas en Castellón y no se descartan en el tercio sur en la primera mitad de la jornada.

En cuanto al viento, en el litoral soplará moderado de componente oeste, que tenderá a flojo al final de la jornada, y en el interior viento flojo, de componente oeste, tendiendo a flojo de componente oeste.

Respecto a las temperaturas, en general tenderán a ascender y alcanzarán máximas de 16 grados en Alicante y València y de 15º en Castelló de la Plana, mientras que las mínimas serán de 7º, 8º y 9º en cada una de las tres capitales, respectivamente.