La Comunitat se despierta este día de Reyes con mucho frío: Mínimas de -7º en Ademúz

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se ha despertado este martes, Día de Reyes, con mucho frío con temperaturas que se han desplomado hasta los -7º en la localidad valenciana de Ademuz, según ha informado Aemet.

Así, aunque Aemet ya no mantiene ningún aviso meteorológico activo, el frío persiste en la Comunitat Valencia. El termométro ha marcado además mínimas en Castellfort de -6,6º; en Fredes de -6,5º; en Vilafranca de -6,1º; en Morella de -4,5º; en Zarra de -4,3º; en Jalance de -2,6; en Chelva de -2,4º; en Utiel de -2,4º; en Fontanars de -1,4º; y en Llíria de -1,3º.

Además, en el aeropuerto de València el mercurio ha registrado los -0,4º; en Carcaixent 0,1º; en Xàtiva 0,2º; en Castelló de la Plana 2,1º; en València 2,1º; en Novelda 2,4º; en Pego 2,9º; en Miramar 3,1º; en Torreblanca 3,2º; en Elx 3,4º; en Orihuela 3,4º; en Sagunt 4,1º; en el aeropuerto de Alicante-Elche 4.5º; en Rojales 4,7º; en Xàbia 5,2º; Alacant 5,4º y en Benidorm 5,4º.