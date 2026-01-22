La Comunitat espera este jueves rachas fuertes de viento oeste y noroeste en Alicante e interior de Valencia y Castellón

Europa Press
Publicado: jueves, 22 enero 2026 10:08
   VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana espera este jueves rachas muy fuertes de viento del oeste y del noroeste en Alicante e interiores de las provincias de Valencia y Castellón, tendiendo a amainar en general durante la tarde, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

   Asimismo, apunta que habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día y que la cota de nieve en el interior norte será en torno a los 1.100-1.300 metros.

   Por lo que respecta a las temperaturas, la Aemet señala que se mantendrán con pocos cambios, salvo con ligero descenso de las máximas en el interior de Castellón.

