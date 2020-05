La Comunitat pedirá el pase a la Fase 3 cuando se cumplan parámetros epidemiológicos y Puig pide "prudencia"

València prepara sus playas para la autorización del baño en la fase 2 - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana pedirá el pase a la Fase 3 de desescalada como consecuencia del coronavirus cuando se cumplan los parámetros epidemiológicos, ha afirmado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha pedido "prudencia".

El 'president' se ha pronunciado en estos términos este domingo en una comparecencia tras participar en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

Puig, preguntado por si considera que la Comunitat estará preparada a final de la próxima semana para pedir el pase a la Fase 3, ha incidido: "Vamos a mantener la prudencia", y ha subrayado que se pedirá el cambio de fase cuando se cumplan los parámetros epidemiologicos.

"Actuaremos de acuerdo a lo que digan los expertos y con voluntad de transparencia y de situar el interés de las personas y la salud por encima de cualquier cuestión", ha destacado.

Así, ha reiterado que estos días deben hacer análisis "profundos", sector por sector, y se plantearán cuestiones primando la seguridad sanitaria e intentando reactivar la economía. "A la temporada turística hay que darle la mayor seguridad posible", ha agregado.

Puig ha repetido que "la pandemia está ahí. No está superada y no quiero crear falsas expectativas", ha dicho, para agregar: "Si no cambia la tendencia, dentro de 15 días estaremos en Fase 3 y el Gobierno valenciano tendrá capacidad para decidir cómo se gestiona".

En cualquier caso, Puig ha recordado que a partir de mañana toda la Comunitat entrará en Fase 2: "Avanzamos con voluntad de intensificar la reactivación económica y ganar calidad de vida. Lo hacemos con responsabilidad y prudencia", ha aseverado.

"Todos --ha añadido-- ganamos después de un inmenso esfuerzo que han seguido más del 92% de los valencianos". "Nunca me cansaré de dar las gracias porque es la gente, más que el Gobierno, la que tiene el mérito", ha afirmado Puig, y ha aprovechado para recordar a todas las personas fallecidas como consecuencia de la Covid-19: "Mi recuerdo y pésame a las familias", ha indicado.

El 'president' ha afirmado que "ha costado mucho llegar hasta aquí", a la fase intermedia de la desescalada, y ha apelado a la responsabilidad: "Debemos seguir recorriendo este camino reflexionando. Es todavía mucho lo que nos queda por recorrer", ha aseverado.