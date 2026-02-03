La Comunitat permanece en alerta amarilla: espera rachas muy fuertes de viento en el interior de Valencia y Castellón

Archivo - Un hombre anda por el paseo de la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla puesto que espera rachas muy fuertes de viento, de componente oeste, en el interior de Valencia y Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada el cielo estará poco nuboso aunque no se descartan precipitaciones débiles en el interior de Valencia durante la segunda mitad del día, que pueden extenderse a otros puntos de forma dispersa.

La cota de nieve en el interior de la mitad norte de la autonomía girará en torno a los 900-1.100 metros.

Por su parte, las temperaturas bajarán y se podrían registrar heladas débiles en puntos del interior del tercio norte de la Comunitat.