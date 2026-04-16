La Comunitat refuerza su posicionamiento en Polonia, uno de sus mercados emisores con mayor crecimiento

La Comunitat Valenciana refuerza su posicionamiento en Polonia, uno de sus mercados emisores con mayor crecimiento - GVA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana intensifica este mes de abril sus actuaciones de promoción turística en el mercado polaco con dos acciones estratégicas, con el objetivo de incrementar la llegada de turistas procedentes de este país, considerado un mercado emergente con excelentes perspectivas de crecimiento.

En este contexto, Turisme Comunitat Valenciana participa esta semana en los eventos Spanish Event 2026, unos 'workshops' organizados por el turoperador Nekera, junto con la Oficina Española de Turismo de Varsovia, que se celebran del 13 al 16 de abril en las ciudades de Cracovia, Varsovia y Gdansk, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estos encuentros están dirigidos exclusivamente a destinos y empresas españolas, y permitirá mantener reuniones con cerca de 200 agentes de viajes especializados en España en cada una de las ciudades participantes. Turespaña actúa como patrocinador principal y realizará presentaciones en cada una de las jornadas.

Turisme Comunitat Valenciana participa con una mesa de trabajo junto a destinos como Benidorm y Elche. También participan empresas hoteleras como AR Hotels, Spa Porta Maris by Meliá, Hoteles Poseidón, Hoteles Climia y H10 Hotels.

El turoperador Nekera cuenta con una red de más de 2.040 agencias en Polonia y canales de venta online, y ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Actualmente, comercializa principalmente estancias en Benidorm, Costa Blanca y Costa Azahar. Además, en 2026 ha ampliado su oferta con 'city breaks' en Alicante, València y Castellón de la Plana.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que "Polonia se ha convertido en uno de los mercados con mayor proyección para nuestro destino, y es fundamental acompañar ese crecimiento con acciones específicas que fortalezcan nuestra visibilidad y nuestra relación con los operadores locales".

Además, ha remarcado que "la Comunitat Valenciana dispone de una oferta turística diversificada y competitiva que responde a las nuevas tendencias del viajero polaco, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para seguir incrementando la llegada de viajeros de este mercado".

Polonia se ha consolidado como uno de los mercados internacionales más relevantes para la Comunitat Valenciana. En 2025 fue el que más creció, con un incremento cercano al 21 por ciento, respecto al año anterior, situándose como el séptimo emisor internacional, con más de 545.000 turistas y una cuota del 4,4%.

PROMOCIÓN DEL CICLOTURISMO EN VARSOVIA

Estas acciones dan continuidad a la promoción realizada el pasado fin de semana en la feria Bike Expo Varsovia, el mayor evento ciclista de Europa del Este, celebrado en el estadio PGE Narodowy de la capital polaca.

En esta cita, Turisme Comunitat Valenciana participó dentro del estand de Turespaña, junto al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y el destino Benidorm, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino internacional de referencia en cicloturismo.

La consellera ha recordado que la estrategia de promoción turística de la Generalitat combina la presencia en ferias generalistas con la participación en certámenes especializados en productos como el cicloturismo, el golf, el turismo MICE o la náutica, lo que permite acceder a nichos de mercado concretos.

Con estas iniciativas, la Generalitat refuerza su apuesta por la internacionalización del turismo valenciano y por la diversificación de mercados emisores, consolidando a Polonia como uno de los países prioritarios en su estrategia promocional.