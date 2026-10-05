La Comunitat roza el 90% de ocupación hotelera en septiembre y encadena ocho meses de crecimiento, según Hosbec

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ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha cerrado septiembre con una ocupación hotelera media del 89,4 por ciento, 1,4 puntos por encima del 88% del mismo mes del año pasado. Además, encadena ocho meses consecutivos de crecimiento, según los datos que ha facilitado, en un comunicado, la patronal turística Hosbec este lunes.

Todas las zonas analizadas por la entidad superan en septiembre su ocupación del año anterior. La provincia de Valencia (91,9%), Benidorm (91,7%) y la ciudad de València (91,4%) encabezan la clasificación, las tres por encima del 91%.

La provincia de Castellón registra el "mayor avance", según Hosbec, ya que pasa del 79,8% al 83,1%, 3,3 puntos más. Benidorm suma 1,4 puntos y la Costa Blanca, sin incluir Benidorm, 1,3 puntos hasta el 86%. Alicante Sur cierra el mes en el 82%, siete décimas más.

En el conjunto de la Comunitat, los hoteles de cinco estrellas alcanzan en la segunda quincena una ocupación del 78,8%, frente al 72,6% de 2025, 6,2 puntos más. Los de tres suben tres puntos, hasta el 87,5%. Los de cuatro se mantienen como la categoría más ocupada, con un 89,1%.

TURISTAS

El turismo internacional representa el 59,4% de la ocupación en la segunda quincena de septiembre. España es el primer mercado, con el 40,6%, seguida de Reino Unido (30,8%), Países Bajos (3,3%), Bélgica (2,9%) e Irlanda (2,6%).

Cada destino mantiene un "perfil propio". Así, en Benidorm, el mercado británico es el "rey", con el 45,8%, por delante del nacional (35%). Por su parte, València es el destino más diversificado y donde, tras España (33,3%) y Reino Unido (9,3%), Estados Unidos ocupa la tercera posición con el 7,9%, seguido de Italia (7,4%) y Alemania (6,9%).

En la Costa Blanca destaca el peso de Bélgica (5,9%) y Noruega (5,4%), por detrás de España (34,1%) y Reino Unido (22,2%). En Castellón, aunque el cliente nacional supone el 69,3% de la ocupación, el internacional crece ya por encima del 30% en cuota de mercado.

De otro lado, Hosbec ha resaltado que octubre arranca con un 82,8% de ocupación "garantizada", con las reservas confirmadas 'on the books' para la primera quincena de octubre. Benidorm parte con la mejor previsión (87,1%), seguida de València (83,6%) y la provincia de Valencia (82,5%). La Costa Blanca se sitúa en el 79%, Alicante Sur en el 72,9% y Castellón en el 71,4%.

COSTES: "NO TODOS LOS DATOS SON POSITIVOS"

Desde la patronal turística han apuntado que "no todos los datos son positivos", ya que "la inflación y los costes amenazan la rentabilidad". "Un hotel lleno no equivale a un hotel rentable", ha advertido la entidad empresarial.

En concreto, ha aseverado que "la inflación se situó en septiembre en el rozando el 5% interanual, repuntando a su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía y los carburantes y los alimentos, dos de los elementos clave de la industria hotelera".

Y ha apuntado que "este repunte se suma al incremento sostenido de los costes de explotación", como "suministros, alimentos y bebidas, costes laborales y carga fiscal", y "sigue estrechando los márgenes de las empresas hoteleras, que no pueden trasladar íntegramente estas subidas a los precios sin perder competitividad frente a otros destinos del Mediterráneo".

"La alta inflación tiene como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de las familias, que afecta tanto al cliente nacional, primer mercado de la Comunitat con el 40,6%, como a mercados emisores clave como el británico, y que puede traducirse en estancias más cortas y menor gasto en destino, así como un incremento ya anunciado de los desplazamientos por avión", ha señalado.

Por ello, desde Hosbec han pedido "prudencia en la lectura de las cifras" y han reclamado a las administraciones "estabilidad regulatoria y fiscal para no añadir nuevos costes a un sector que trabaja intensivamente en la desestacionalización y sostiene mayoritariamente el empleo durante todo el año, más allá de estricta la temporada alta".